FOTO:Slovenci kupujejo luksuzne nepremičnine

Slovenci kupujejo luksuzne nepremičnine

Slovenci kupujemo nadstandardna stanovanja za 500.000 do 1,5 milijona evrov. Nekateri odštejejo do tri milijone, kar je več od tega pa so zgolj redke izjeme.

Odpri galerijo Med najpogostejšimi kupci slovenskih luksuznih nepremičnin so tako domači lastniki visokotehnoloških podjetij, slovenski gospodarstveniki, ki so aktivni v tujini, tem pa sledijo še vrhunski slovenski športniki, ki so uspeli v tujini. FOTO: Uroš Hočevar