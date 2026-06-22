Slovenci množično odpiramo račune pri neobankah

Medtem ko se na trgu klasičnih bank dogaja lastniška konsolidacija, se čedalje več uporabnikov odloči za odprtje računov pri digitalnih bankah ali tako imenovanih neobankah. Podatki, ki smo jih pridobili od finančne uprave (Furs), kažejo, da imamo Slovenci odprtih že več sto tisoč takšnih računov, v tujini pa ima bančni račun vsak četrti zavezanec.

»Za odprtje računa pri Revolutu sem se odločil že pred sedmimi leti, ker takrat še ni bilo aplikacije flik za nakazovanje sredstev s telefonom in smo si v podjetju tako nakazovali denar za malico, ko smo hodili skupaj jest. Pogoji so bili dobri, ker ni bilo naročnine, aplikacija pa je bila že takrat bistveno boljša od aplikacij nekaterih slovenskih bank. Hotel sem celo zapreti račun pri eni od naših večjih bank in imeti le račun pri Revolutu, vendar mi v službi tja niso hoteli nakazovati plače,« pravi šestintridesetletni informatik, ki ima še vedno račun pri tej neobanki. Kot prednosti navaja ugodne menjalne tečaje za potovanja izven EU, da ni treba plačevati visokih provizij in lahko vse urejaš prek aplikacije. Nekaj let starejši fotoreporter pa je pred nekaj leti račun pri neobanki N26, kot pravi, odprl, ker je ta ponujala bistveno višje obresti za vloge na pogled kakor njegova banka v Sloveniji.