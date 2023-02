Slovenci na dubajskem sejmu zdravstvene oskrbe

V nadaljevanju preberite:

Arab Health je največji sejem medicinske opreme in pripomočkov, zdravil, zdravstvene oskrbe in storitev na Arabskem polotoku. Med 3324 razstavljavci je bilo tudi 13 slovenskih podjetij, ki so bila z nastopom zelo zadovoljna. Kakšne so njihove izkušnje in kateri so glavni trendi, videni na sejmu?