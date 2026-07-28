Slovenci smo varčni, a daleč od premožnih

Slovenci veljamo za varčen narod in v nekaterih primerjavah smo tudi v vrhu EU. Gospodinjstva v Sloveniji imajo tako kar petkrat več prihrankov, kot imajo dolgov. Le štiri evropske države imajo ugodnejše razmerje. Toda ko pogledamo neto premoženje gospodinjstev, je Slovenija precej nizko med državami EU, tako merjeno v deležu BDP kot tudi v znesku na prebivalca. Vse več slovenskih gospodinjstev išče dodatne možnosti varčevanja. Premoženje v vzajemnih skladih se je v zgolj prvi polovici letošnjega leta povečalo za petino, kažejo podatki agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Ta rast je sicer večinoma posledica ustvarjenih donosov. A vseeno 299 milijonov evrov neto prilivov in 16.000 novih vlagateljev v vzajemnih skladih kaže, da prebivalci iščejo možnosti za boljši zaslužek. Tudi ...