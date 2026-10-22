Slovenec prevzema vodenje Generali CEE Holding

Gregor Pilgram z novim letom postaja izvršni direktor Generali CEE Holding (države srednje in vzhodne Evrope), vodenje regije Avstrija in CEE ter hkrati postaja član poslovodstva Skupine Generali. Gre za spremembo, ki jo je upravni odbor Skupine Generali sprejel pod vodstvom predsednika uprave Skupine Generali Andrea Sironija, v sklopu nove organizacijske strukture Skupine, za podpiranje zaključne faze strateškega načrta in postavljanja temeljev za naslednji strateški cikel 2028–2030. Z 31. decembrom 2026 Skupino zapuščata Marco Sesana in Jaime Anchústegui. Pilgram je del Skupine Generali že od leta 1999. Leta 2008 je bil imenovan za predsednika uprave Generali Zavarovalnice. Leta 2013 se je pridružil Generali CEE Holding kot finančni direktor (CFO) za regijo Avstrija, Srednja in Vzhodna ...