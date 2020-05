Slovenija aprila z največjo deflacijo v EU

Ljubljana – Slovenija je v aprilu imela najnižjo medletno rast cen v vsej Uniji: natančneje povedano, prejšnji mesec smo se spet srečali z deflacijo, saj so se cene na letni ravni znižale za 1,3 odstotka, kažejo zadnji podatki evropskega statističnega organa Eurostata. Še marca smo na letni ravni imeli 0,7-odstotno inflacijo.



K letni deflaciji v aprilu so največ, 1,2 odstotne točke, prispevali cenejši naftni derivati (cene tekočih goriv so se znižale za 24,7 odstotka, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 21,0 odstotkov). K deflaciji na letni ravni je eno odstotno točko prispevala še cenejša električna energija (za 28,5 odstotka). Na drugi strani je letno inflacijo najbolj, za 0,8 odstotne točke, zvišala dražja hrana (za 5,4 odstotka), so izračunali na Sursu.



V prejšnjem mesecu, ki so ga zaznamovali ukrepi za zajezitev epidemije, se je letna stopnja inflacije v evrskem območju znižala z marčnih 0,7 odstotka na 0,3 odstotka, na ravni celotne Unije pa je stopnja inflacije prav tako zdrsnila z 1,2 na 0,7 odstotka.



Deflacijo so sicer aprila imeli v 13 članicah Unije, poleg Slovenije so cene najbolj upadle na Cipru, v Grčiji in Estoniji. Na drugi strani pa so najvišjo letno stopnjo inflacije (3,3 odstotka) imeli na Češkem, cene pa so najbolj porasle še v treh državah brez evra, in sicer na Poljskem, Madžarskem in v Romuniji.



Naša največja gospodarska partnerica Nemčija je aprila imela 0,8-odstotno letno stopnjo inflacije. Na ravni EU se je sicer aprila najbolj pocenila energija, najbolj pa so porasle cene hrane, še kažejo podatki Eurostata.