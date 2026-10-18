Slovenija blizu najrazvitejšim, a kraljica je Hrvaška

Konflikt na Bližnjem vzhodu se je znašel v slepi ulici. Inflacija je povišana, centralne banke jo skušajo ukrotiti z višjimi obrestnimi merami. To prinaša dražje zadolževanje za podjetja, zvišujejo se tudi zahtevani donosi za državne obveznice, kar ni dobra novica za javne finance. Evropa se sooča z vse hujšo konkurenco iz Azije, ki je močno prizadela avtomobiliste. Kaj so tveganja za države srednje in vzhodne Evrope (CEE), kako daleč smo od razvitega zahoda, kje so priložnosti in zakaj Slovenija še nima samoroga? V zadnjem desetletju nas je doletelo več kriz, ki se zdaj prelivajo ena v drugo. Ob robu Cofaceove konference, na kateri so izpostavili tveganja za države, smo se o posledicah globalnih dogodkov za regijo in gospodarstvo pogovarjali z glavnim ekonomistom Cofacea za države CEE ...