Slovenija bo podpisala izjavo o varnosti omrežij 5G

Zunanji minister Anže Logar bo z ameriškim kolegom Mikom Pompeom prihodnji teden ob njegovem obisku v Ljubljani podpisal skupno izjavo med Slovenijo in ZDA o varnosti omrežij 5G, so sporočili z zunanjega ministrstva. Namen obiska Pompea je sicer predvsem »potrditi in poglobiti tesne prijateljske, zavezniške in partnerske odnose« med državama.Preberite tudi: Telekom Slovenije kot prvi uvaja komercialno omrežje 5GPrav tako bo obisk Pompea namenjen »utrditvi dvostranskega političnega dialoga na visoki ravni ter krepitvi sodelovanja med državama na gospodarskem in drugih področjih«, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, v ...