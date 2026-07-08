Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

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Državno odvetništvo Republike Slovenije je danes prejelo težko pričakovano arbitražno odločbo v arbitražnem postopku, ki sta ga zoper Slovenijo pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) sprožila tuja vlagatelja Ascent Resources Plc in Ascent Slovenia Ltd.
Slovenijo je v tem arbitražnem postopku prvič, odkar ima to zakonsko pristojnost, zastopalo Državno odvetništvo Republike Slovenije skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov. »Včerajšnja arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti tako imenovanega frackinga precedenčna, glede na aktualnost problematike pa bo zagotovo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi. Uspeh v postopku pa je za Republiko Slovenijo velikega pomena tudi z javnofinančnega vidika, saj bi neuspeh državni proračun lahko obremenil za več sto milijonov evrov,« so še sporočili iz državnega odvetništva.
Več sledi.
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