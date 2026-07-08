Slovenija bo prihranila 600 milijonov evrov

Državno odvetništvo Republike Slovenije je danes prejelo težko pričakovano arbitražno odločbo v arbitražnem postopku, ki sta ga zoper Slovenijo pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) sprožila tuja vlagatelja Ascent Resources Plc in Ascent Slovenia Ltd.

Brez protestov proti načrtom ni šlo. FOTO: Borut Tavčar

V postopku sta od Republike Slovenije zahtevala skoraj 600 milijonov evrov odškodnine. Arbitražni tribunal je včeraj izdal odločbo, s katero je zavrnil vse očitke tožnikov, da je Slovenija s svojimi ukrepi, povezanimi s črpanjem zemeljskega plina v Petišovcih (tako imenovanim frackingom), kršila svoje obveznosti iz pogodbe o energetski listini. Posledično je bil tožbeni zahtevek v celoti zavrnjen. Tožnikoma je naložil, da morata Sloveniji plačati tri milijone evrov za njene stroške, medtem ko stroške postopka krijeta stranki v enakih deležih.

Slovenijo je v tem arbitražnem postopku prvič, odkar ima to zakonsko pristojnost, zastopalo Državno odvetništvo Republike Slovenije skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov. »Včerajšnja arbitražna odločba je na področju urejanja dopustnosti tako imenovanega frackinga precedenčna, glede na aktualnost problematike pa bo zagotovo odmevala tudi v mednarodnopravni sferi. Uspeh v postopku pa je za Republiko Slovenijo velikega pomena tudi z javnofinančnega vidika, saj bi neuspeh državni proračun lahko obremenil za več sto milijonov evrov,« so še sporočili iz državnega odvetništva.

Več sledi.