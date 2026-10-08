Slovenija bo prvi test iskanja novih gospodarskih prvakov

Iniciativo Future 500 začenjajo s sto slovenskimi podjetji. Cilj je povezati hitro rastoče družbe za bolj konkurenčno EU.
Galerija
Pobudo Future 100 Slovenia so javnosti prvič predstavili konec avgusta na Future 500 Forumu ob Blejskem strateškem forumu. FOTO: Petra Kovič
Na IEDC – Poslovni šoli Bled so se včeraj zbrali ustanovitelji in vodilni podjetij Future 100 Slovenia skupaj s predstavniki države, bank, vlagateljev in razvojnih institucij. Srečanje je pomenilo naslednjo fazo pobude Future 500: od prepoznavanja perspektivnih podjetij k vprašanju, kaj potrebujejo za naslednji razvojni preskok.
Glavni rezultat je ustanovitev Future 100 Slovenia Growth Laba, v katerem naj bi podjetja neposredno povezovali s kapitalom, znanjem, partnerji in odločevalci. Ambicija je praktična: iz ovir pri rasti izluščiti spremembe, ki bi omogočile podjetjem hitrejše širjenje doma in na tujih trgih.
Slovenija je prvi nacionalni pilot pobude, katere nosilec je IEDC – Poslovna šola Bled. Future 100 Slovenia so prvič predstavili javnosti konec avgusta na Future 500 Forumu ob ...
Komentarji