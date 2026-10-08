Slovenija bo prvi test iskanja novih gospodarskih prvakov

Na IEDC – Poslovni šoli Bled so se včeraj zbrali ustanovitelji in vodilni podjetij Future 100 Slovenia skupaj s predstavniki države, bank, vlagateljev in razvojnih institucij. Srečanje je pomenilo naslednjo fazo pobude Future 500: od prepoznavanja perspektivnih podjetij k vprašanju, kaj potrebujejo za naslednji razvojni preskok. Glavni rezultat je ustanovitev Future 100 Slovenia Growth Laba, v katerem naj bi podjetja neposredno povezovali s kapitalom, znanjem, partnerji in odločevalci. Ambicija je praktična: iz ovir pri rasti izluščiti spremembe, ki bi omogočile podjetjem hitrejše širjenje doma in na tujih trgih. Slovenija je prvi nacionalni pilot pobude, katere nosilec je IEDC – Poslovna šola Bled. Future 100 Slovenia so prvič predstavili javnosti konec avgusta na Future 500 Forumu ob ...