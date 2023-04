Slovenija februarja z največjim padcem industrijske proizvodnje v EU

Industrijska proizvodnja v območju evra se je februarja na mesečni ravni povečala za 1,5 odstotka, v EU pa za 1,4 odstotka, je objavil Eurostat. Na letni ravni se je okrepila za dva oziroma 2,1 odstotka.

Med državami članicami, za katere ima Eurostat podatke, se je industrijska proizvodnja na mesečni ravni najbolj okrepila v Belgiji (+6,1 odstotka), Luxembourgu (+4,9 odstotka) in v Grčiji (+4,8 odstotka).

Največje padce pa so zabeležili v Sloveniji (-3,6 odstotka), na Finskem (-2,3 odstotka) in Portugalskem (-2,0 odstotka).

Med državami članicami so največjo rast v proizvodnji investicijskega blaga v medletni primerjavi beležile Irska (+25,3 odstotka), Malta (+17,1 odstotka) in Danska (+15,7 odstotka). Največji padec pa so beležile Estonija (-7,4 odstotka), Litva (-6,9 odstotka) ter Slovaška in Romunija (obe po -4,7 odstotka).

V Sloveniji se je proizvodnja na letni ravni skrčila za 0,2 odstotka.