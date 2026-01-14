Slovenija ima izkušnje kot le malo držav

»Veliko je govora o jedrski energiji, tudi o malih modularnih reaktorjih, zato je pomembno, da o tem več izvemo tudi inženirji, da ne bomo nepripravljeni,« je Boštjan Strmčnik, predsednik upravnega odbora združenja za inženiring, napovedal dr. Ivana Damnjanovića iz univerze Teksas A&M, ki pri nas sodeluje na več konferencah. Povedal je, da je eden od vzrokov za prekoračitev proračunov in rokov gradnje tudi zahtevnejša zakonodaja, glavni pa je še vedno preveč administracije, kar kaže na erozijo znanja vodenja projektov.

Vse se je začelo na in v morju. Prvi mali modularni reaktor so v podmornico USS Nautilus vgradili že leta 1954. Prvi komercialni reaktor na kopnem je izhajal ravno iz te rešitve, postavili so ga leta 1958. Konec 60. let in v začetku 70. let prejšnjega stoletja so postavili glavnino jedrskih elektrarn. Njihove cene in roki gradnje so bili relativno stabilni in napovedljivi. Podobno, kot je veljalo za industrijske obrate.