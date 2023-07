Slovenija in Hrvaška vse bolj živahno trgujeta

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško se iz leta v leto krepi, južna soseda pa je peta najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije pri blagovni menjavi. Ta se v zadnjih letih opazno povečuje in se je v obdobju od leta 2017 do leta 2022 na letni ravni skupno kar podvojila, z dobrih 3,7 na 7,4 milijarde evrov, kažejo podatki agencije Spirit.

Predvsem zaradi izvoza industrijskih izdelkov Slovenija v blagovnem poslovanju s Hrvaško ves čas ustvarja velik blagovni presežek – lani je, recimo, znašal kar poldrugo milijardo evrov. Pri tem je bila naša država v letošnjih prvih štirih mesecih drugi največji izvozni trg za hrvaško blago. Po obsegu celotne blagovne menjave v omenjenem obdobju je bila na tretjem mestu, za Nemčijo in Italijo, kažejo podatki hrvaškega državnega zavoda za statistiko.

Hrvaška uvoz izvoz

Po drugi strani pa ima Hrvaška v razmerju s Slovenijo pričakovano velik presežek v storitveni bilanci, ki ga seveda ustvari v turizmu, pri čemer smo Slovenci po številu ustvarjenih nočitev v »lijepi njihovi« že tradicionalno na drugem mestu, za Nemci. Po uradnih podatkih je namreč Hrvaško lani obiskalo približno 1,5 milijona slovenskih državljanov, ki so skupaj ustvarili 10,1 milijona nočitev. To je skoraj desetina vseh, trend povečevanja števila nočitev pa se nakazuje to poletje, saj hrvaška obala tudi letos ostaja daleč najbolj priljubljena turistična destinacija Slovencev.

Uvedba evra povečala privlačnost Hrvaške

Dodatno sta letos k turistični ter tudi gospodarski in investicijski privlačnosti naše sosede pripomogla tudi razmeroma uspešna uvedba evra in vstop v schengensko območje. Nekoliko manj spodbudni so primerjalni podatki o inflaciji, ki je na Hrvaškem v zadnjem letu praviloma še višja kot v Sloveniji. Na letni ravni je bila najvišja novembra lani, ko se je zvišala na kar 13,5 odstotka, konec junija pa je povprečno znašala 7,9 odstotka; v Sloveniji je bila takrat za odstotno točko nižja, a prav tako nad evrskim povprečjem.

In še nekaj statistike: stopnja registrirane brezposelnosti je trenutno v obeh državah rekordno nizka: na Hrvaškem znaša 5,9, v Sloveniji pa pet odstotkov. Ostajajo pa razlike v višini povprečne bruto plače: na Hrvaškem po zadnjih podatkih znaša 1547, pri nas pa dobro tretjino več, 2181 evrov.