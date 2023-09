Slovenija izdala prvo inflacijsko obveznico

Slovenija je danes izdala prvo obveznico, indeksirano na inflacijo, v višini sto milijonov evrov in realnim kuponom 0,825 odstotka, ki zapade leta 2034. S tem smo postavili temelj za razvoj novega trga obveznic in odprli vrata širšemu krogu investitorjev, so sporočili z ministrstva za finance.

Slovenija se je z izdajo prve obveznice, katere glavnica je vezana na harmonizirani indeks življenjskih potrebščin za območje z evrom (angleško Eurostat Eurozone Consumer Price Index – HICP ex tobacco), pridružila skupini razvitih držav, ki po kanadskem modelu že izdajajo takšne obveznice.

Z izdajo te obveznice smo postavili temelj za razvoj novega trga obveznic in odprli vrata širšemu krogu investitorjev. Z obveznico povečujemo raznovrstnost instrumentov financiranja državnega proračuna in nagovarjamo investitorje, ki vlagajo v tovrstne dolžniške instrumente.

Slovenija ob izdaji inflacijske obveznice ne bo izpostavljena inflacijskemu tveganju, saj je bila hkrati sklenjena tudi obrestna zamenjava za namen uravnavanja obrestnega tveganja iz naslova inflacije po fiksni obrestni meri 3,5 odstotka.

Obveznica bo na trg vrednostnih papirjev uvrščena na Ljubljanski in Luksemburški borzi.