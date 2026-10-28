Slovenija izdala za 449 milijonov evrov dolarskih obveznic

Slovenija se je še sedmič letos zadolžila na kapitalskih trgih. Prva zadolžitev po menjavi vlade pa je izdaja 10-letne dolarske obveznice v višini 500 milijonov ameriških dolarjev. Preračunano v evre to pomeni okoli 449 milijonov evrov višji javni dolg Slovenije. Skupno se je letos Slovenija z izdajo obveznic zadolžila za 4,3 milijarde evrov, kar je največji obseg izdaj obveznic po letu 2020. Kuponska obrestna mera novo izdane obveznice znaša 5,6 odstotka. Dejanski strošek financiranja državnega proračuna z izdajo dolarske obveznice po valutni zamenjavi znaša 4,124 odstotka, sporočajo iz ministrstva. Za primerjavo, zahtevani donos desetletnih evrskih obveznic znaša nekaj manj kot štiri odstotke. Poenostavljeno povedano, je valutna zamenjava instrument, s katerim država z nakupom ...