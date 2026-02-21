Slovenija krepi menjavo z Ukrajino

Rusija je utrpela manjšo škodo kot Ukrajina, a se ji obeta skromnejša rast.

Čeprav sta Ukrajina in Rusija v vojni in so proti Rusiji uvedene tudi gospodarske sankcije, trgovinska menjava Slovenije z obema državama poteka razmeroma nemoteno. Z Rusijo se je sicer bistveno spremenila struktura menjave, pri čemer je uvoz močno upadel. Gospodarstvi obeh držav sta lani doživeli rast. Po oceni OECD je lanska gospodarska rast Ukrajine znašala okoli dva odstotka, kar pa je seveda bistveno premalo za njeno okrevanje. Ukrajina je leta 2022 utrpela kar 29-odstotni padec BDP in kljub rasti v zadnjih treh letih, še vedno ustvari več kot petino manj kot pred ruskim napadom nanjo. Po oceni OECD njeno rast omejujejo pomanjkanje delovne sile, motena preskrba z energenti in logistične težave. Rusija je vsaj statistično v tem obdobju gospodarsko zrasla. Leta 2022 je utrpela ...