Slovenija lani dosegla 2,4-odstotno gospodarsko rast

Ljubljana – Slovenski BDP se je lani povečal za 2,4 odstotka , je sporočil državni statistični urad (Surs), v zadnjem četrtletju 2019 za 1,7 odstotka. Umirjanje gospodarske aktivnosti je bilo v lanskem zadnjem četrtletju izrazitejše kot v prejšnjih četrtletjih. Umirjanje ali celo upad smo zaznali v najpomembnejših komponentah BDP.Izvoz se je v zadnjem četrtletju leta 2019 v primerjavi z istim četrtletjem 2018 povečal za 0,9 odstotka. To je bila ena izmed najnižjih rasti izvoza od začetka leta 2010, odkar je izvoz naraščal (z izjemo drugega četrtletja 2012). Uvoz je v zadnjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje leta 2018 upadel za 0,8 odstotka. Tudi uvoz se je pred tem povečeval skozi daljše obdobje in sicer vse od drugega četrtletja 2013. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil v zadnjem četrtletju 2019 pozitiven; znašal je 1,3 odstotne točke.V zadnjem četrtletju leta 2019 se je domače trošenje povečalo za 0,4 odstotka, na kar je vplivala razmeroma nizka rast končnega trošenja in bruto investicij.Najpomembnejši komponenti domačega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Končna potrošnja gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju 2019 povečala za 1,2 odstotka, kar je manjše povečanje kot v prejšnjih četrtletjih leta 2019 (med 2,5 odstotka in 3,8 odstotka). Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 4,5 odstotka, na kar je vplivalo zmanjšanje investiranja v večino osnovnih sredstev.V Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) bodo nove podatke o rasti BDP v zadnjem četrtletju in v celotnem letu 2019 ter razpoložljive podatke in napovedi za mednarodno okolje že v kratkem uporabili pri pripravi spomladanske makroekonomske napovedi, ki bo predvidoma nared v prvi polovici marca.V Umarju so sicer v lanski jesenski napovedi za 2019 predvideli 2,8-, za letos pa triodstotno gospodarsko rast.