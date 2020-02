Slovenija lani z največjim padcem trgovine na drobno v EU

Ljubljana – V Sloveniji je lani decembra – v primerjavi z decembrom 2018 – obseg trgovine na drobno upadel za kar 6,6 odstotka, kar je daleč največ med članicami Unije, kažejo podatki evropskega statističnega organa Eurostata. Obseg trgovine na drobno pri nas medletno upada že od konca lanskega septembra.



Po medletnem upadu prodaje nam sledijo Slovaška (za 2,5 odstotka), Finska (1,6 odstotka), Luksemburg (0,5 odstotka) in Danska (upad za 0,1 odstotka). V vseh drugih članicah Unije se je prodaja na drobno medletno povečala: v celotnem evrskem območju je bila večja za 1,3, na ravni EU28 pa za dva odstotka. Največji porast trgovine na drobno so sicer medletno imeli v Romuniji (za 8,5 odstotka), na Madžarskem (za 6,1 odstotka) in na Malti (5,6 odstotka).



Na mesečni ravni, v primerjavi z lanskim novembrom, so sicer lanskega decembra največji upad v celotni trgovini na drobno imeli v Nemčiji (za 3,3 odstotka), sledita pa Slovenija (2,8 odstotka) in Finska (2,3 odstotka).