Slovenija mizerno nagrajuje znanje in učinkovitost

Težava socilne kapice nista določena meja in delež tistih, ki jih bo kapica zajela, ampak slabo nagrajevanje onih, ki ustvarijo višjo dodano vrednost.

Med ukrepi sprejetega intervencijskega zakona je tudi socialna oziroma razvojna kapica. Poskus uveljavitve sproža velik ideološko-politični boj, ki je poln napačnih interpretacij. Osnovna težava socialne kapice v Sloveniji ni v tem, da bi bila previsoko postavljena (in posledično namenjena »tajkunom«), ampak v tem, da v Sloveniji zaradi ideološkega boja proti uspešnim izjemno slabo nagrajujemo nadpovprečno uspešen in izobražen kader. Kje je problem, pokažejo že statistični podatki Eurostata. Srednja plača zaposlenega z nizko izobrazbo v Sloveniji dosega 91 odstotkov plače evrskega območja. Z izobrazbo (in zanesljivo tudi s strokovnim znanjem in učinkovitostjo) se ta razlika močno povečuje. Srednja plača zaposlenega s srednjo izobrazbo dosega le še 85 odstotkov srednje plače evrskega ...