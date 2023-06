Slovenija na lestvici globalne konkurenčnosti poslabšale svojo uvrstitev

Slovenija je na lestvici svetovne konkurenčnosti za leto 2023, ki jo objavlja švicarski inštitut za razvoj menedžmenta (IMD), med 64 sodelujočimi državami letos zasedla 42. mesto, kar je štiri mesta slabše kot lani.

Konkurenčne prednosti Slovenije oziroma področja, kjer se uvrščamo najvišje na lestvici držav ostajajo podobna kot v preteklem letu: mednarodna trgovina, raven cen, družbeni okvir (socialna kohezija, enakost v porazdelitvi dohodka, enakopravnost žensk in moških) in izobraževanje. Na konkurenčnost regij, držav in podjetij je vplival preplet geopolitičnih tveganj, izgube tradicionalnih trgov, inflacije ter preskrbovalnih verig s surovinami in energenti.

Rusije in Ukrajine v raziskavi ni

Raziskava IMD temelji na statističnih podatkih, ki predstavljajo dve tretjini skupne ocene konkurenčnosti in se nanašajo predvsem na lansko leto, tretjino skupne ocene pa predstavljajo tako imenovani mehki kazalci, podatki, zbrani z anketo med menedžerji iz mikro, malih, srednjih in velikih podjetij. Merijo štiri sklope konkurenčnosti: gospodarsko uspešnost, vladno učinkovitost, poslovno učinkovitost in infrastrukturo. Skupna uvrstitev države na lestvici konkurenčnosti v nekem časovnem obdobju pokaže njen konkurenčni položaj v primerjavi z drugimi državami. V letošnji letopis je bilo vključenih 335 kazalnikov, sodelovalo pa je 64 držav (brez Rusije in Ukrajine), pri anketnih kazalnikih pa je odgovarjalo tudi 100 slovenskih menedžerjev malih, srednjih in velikih podjetij.

»SPIRIT Slovenija že vse od leta 1999 sofinancira projekt raziskave slovenske konkurenčnosti. Izsledki raziskave pomagajo pri oblikovanju programov in politik, ki spodbujajo konkurenčnost, inovacije ter trajnostni razvoj naše države. Naš cilj je ustvariti ugodno okolje za razvoj in rast slovenskega gospodarstva ter zagotoviti trajnostno blaginjo za vse naše državljane. Uvrstitev Slovenije na lestvici nam med drugim služi za predstavitev našega poslovnega okolja in države kot primerne lokacije za privabljanje tujih investitorjev in kupcev, predvsem z vidika konkurenčnih držav. Razmere v svetu so se v zadnjih letih precej spremenile, zato je ustrezno pozicioniranje našega gospodarstva na tujih trgih še toliko bolj pomembno. To uspešno počnemo tudi z našo komunikacijsko kampanjo za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini: I feel Slovenia. Green. Creative. Smart (Zeleno. Ustvarjalno. Pametno),« je uvodoma dejal Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija.