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    Novice

    Slovenija po konkurenčnosti zdrsnila za še tri mesta. Zakaj izgubljamo prednost?

    Med članicami EU smo šele na 20. mestu, prehitela nas je tudi Poljska. Konkurenčnost se je poslabšala v celotni Uniji.
    Na področju produktivnosti in učinkovitosti je Slovenija padla za devet mest na 45. mesto. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Uroš Hočevar
    Galerija
    Na področju produktivnosti in učinkovitosti je Slovenija padla za devet mest na 45. mesto. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Uroš Hočevar
    Maja Grgič
    18. 6. 2026 | 09:00
    18. 6. 2026 | 10:20
    7:21
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    Slovenija je na lestvici svetovne konkurenčnosti IMD 2026 zasedla 49. mesto med 70 državami, kar je tri mesta nižje kakor lani. Inštitut IMD iz Lozane ugotavlja, da poslabšanje uvrstitve odraža predvsem slabše ocene na področjih vladne učinkovitosti in gospodarske uspešnosti.

    Slovenija se uvršča na 42. mesto pri gospodarski uspešnosti, 55. mesto pri vladni učinkovitosti, 56. mesto pri poslovni učinkovitosti ter 38. mesto pri infrastrukturi, kjer opaža izboljšanje in ostaja eno močnejših področij slovenskega konkurenčnega profila.

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    OECD predlaga ukinitev obvezne božičnice

    Čeprav se je v primerjavi z lanskim letom uvrstila tri mesta nižje, ostaja konkurenčni položaj Slovenije v širšem evropskem kontekstu razmeroma stabilen, saj je svojo uvrstitev poslabšala tudi večina držav EU, ugotavlja poročilo. Slovenija se še naprej uvršča med najboljše na področjih mednarodne trgovine, infrastrukture, varnosti, nizke dohodkovne neenakosti ter kakovosti človeškega kapitala, kar ostaja pomembna osnova za prihodnjo rast.

    Rezultati hkrati kažejo, da bodo za dolgoročno krepitev konkurenčnosti ključni ukrepi na področju povečanja produktivnosti, institucionalne učinkovitosti, inovacijskega okolja ter privabljanja in razvoja talentov, ugotavlja raziskava.

    Konkurenčnost države ni samoumevna, opozarja Irena Meterc. FOTO: Dokumentacija Dela
    Konkurenčnost države ni samoumevna, opozarja Irena Meterc. FOTO: Dokumentacija Dela

    »Konkurenčnost države ni samoumevna. Je rezultat odločitev, ki jih sprejemamo danes, in sposobnosti, da se na ugotovitve takšnih raziskav pravočasno odzovemo,« je dejala vodja sektorja za spodbujanje podjetništva na SPIRIT Slovenija Irena Meterc. Dodala je: »Tovrstne analize niso pomembne zgolj zaradi razvrstitev, temveč predvsem zato, ker razkrivajo dejavnike, ki vplivajo na dolgoročno konkurenčnost in razvoj gospodarstva.«

    Kje smo nazadovali

    Veliko poslabšanje je Slovenija dosegla na področju poslovne zakonodaje, kjer je izgubila deset mest in se uvršča na 61. mesto. Spremembe so najbolj izrazite pri regulativnem okviru za delovanje podjetij. Padci so zaznani pri učinkovitosti upravljanja podjetij v državni lasti, zaposlovanju tujcev, vladnem protekcionizmu ter možnostih tujih prevzemov podjetij.

    Med izrazitejšimi slabostmi ostajata tudi delovnopravna zakonodaja in zakonodaja na področju brezposelnosti. Na trgu dela je Slovenija doživela padec za šest mest na 67. mesto. Največje slabosti ostajajo beg možganov, nizka privlačnost za tuje visokokvalificirane kadre ter šibak sistem vajeništev v podjetjih kot tudi dolgoročni trend rasti delovne sile.

    Kritične javne finance

    Na področju javnih financ je Slovenija padla za osem mest na 53. mesto, kar je povezano s povečanjem javnofinančnega primanjkljaja ter višjim deležem javnih izdatkov v BDP ob hkratnem poslabšanju ocene učinkovitosti upravljanja javnih financ.

    Na področju produktivnosti in učinkovitosti je Slovenija padla za devet mest na 45. mesto. Rast celotne produktivnosti zaostaja (42. mesto), medtem ko ostaja delovna produktivnost na uro relativno ugodna (25. mesto).

    »Pomembna strukturna značilnost je, da mala in srednje velika podjetja z vidika učinkovitosti ohranjajo konkurenčen položaj, medtem ko učinkovitost velikih podjetij po mednarodnih standardih predstavlja vse večji izziv za njihovo konkurenčnost. Anketne ocene dodatno opozarjajo na izzive, povezane s produktivnostjo delovne sile ter uvajanjem umetne inteligence v podjetjih,« je dejala dr. Mateja Drnovšek z ljubljanske ekonomske fakultete.

    Kje smo konkurenčni

    Čeprav z izjemo lanskega leta, ko je ohranila 46. mesto iz leta 2024, Slovenija v obdobju 2022–2026 dosega slabšo uvrstitev na lestvici konkurenčnosti, pa letošnji rezultati potrjujejo več pomembnih konkurenčnih prednosti države, med katerimi izstopajo močna mednarodna trgovinska vpetost, visoka stopnja varnosti, nizka dohodkovna neenakost, ter razvita raziskovalna infrastruktura, navaja raziskava. Med ključnimi makroekonomskimi kazalniki Slovenija dosega 11. mesto na indeksu ekonomske kompleksnosti, 20. mesto po nizki stopnji brezposelnosti ter 29. mesto po bruto domačem proizvodu na prebivalca, kar potrjuje relativno visoko raven razvojne strukture gospodarstva.

    V sklopu infrastruktura je Slovenija letos napredovala eno mesto višje na 38. mesto, kar kaže na ohranjanje relativno stabilnega položaja. Uvrstitev na področju osnovne infrastrukture kaže izboljšanje za sedem mest na 48. mesto.

    »K napredku prispevajo predvsem nižje cene električne energije za industrijske odjemalce, medtem ko ostajajo izzivi na področju prometne infrastrukture, zlasti kakovosti zračnega prometa. Vse pomembnejši izziv je tudi starajoče se prebivalstvo, saj se delež odvisnega prebivalstva povečuje,« dodaja Drnovškova. Na področju tehnološke infrastrukture pa smo zaostali za tri mesta.

    Padec celotne EU

    Rezultati letošnje raziskave IMD kažejo, da konkurenčnost držav vse bolj temelji na močnih institucijah, učinkovitem upravljanju države ter sposobnosti prilagajanja negotovemu mednarodnemu okolju. Med najbolj konkurenčnimi državami sveta letos ostajajo Singapur, Hongkong in Švica.

    Te države se hkrati stabilno uvrščajo tudi med najuspešnejše na področju vladne učinkovitosti, kar potrjuje ključno vlogo institucionalne kredibilnosti, prilagodljivosti in odpornosti. Med prvimi desetimi državami so tudi štiri članice EU, in sicer Danska, Irska in Nizozemska.

    Letošnji rezultati kažejo, da Slovenija ni osamljen primer med državami Evropske unije. Kar 15 članic je svojo uvrstitev poslabšalo, pri čemer so največji padec doživele Litva in Romunija, opazneje pa sta nazadovali tudi Belgija in Češka, ki se sicer še vedno uvršča na 33. mesto.

    Velik skok Poljske

    Pet držav članic je ohranilo lansko uvrstitev, med njimi Hrvaška na 53. mestu, sedem držav pa je svoj položaj izboljšalo. Največji napredek je dosegla Poljska, ki je pridobila 11 mest in se povzpela na 41. mesto ter prehitela Slovenijo. Med državami, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004 ali pozneje, se najvišje uvršča Estonija, ki zaseda 28. mesto.

    Njena največja prednost je prav področje vladne učinkovitosti, kjer dosega 18. mesto, kar dodatno potrjuje ugotovitve letošnje lestvice, da so močne, učinkovite in zaupanja vredne institucije eden ključnih temeljev dolgoročne konkurenčnosti držav.

    Pričakovani padec

    »Najnovejši rezultati IMD lestvice konkurenčnosti niso presenečenje, so pa vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo nadalje zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji. V gospodarstvu že leta opozarjamo na iste sistemske zavore, ki v zaostrenih globalnih razmerah še bolj prihajajo do izraza. Želeli bi si, da politični odločevalci sporočila rezultatov IMD lestvice, ali pa vsakoletnega poročila o razvoju Urada za makroekonomske analize in razvoj, razumejo kot kažipot za snovanje politik in ukrepov, od katerih je odvisna naša prihodnost,« so se na padec Slovenije na omenjeni lestvici odzvali v Združenju Manager. Dodali so, da podjetja še posebej v današnjem nestabilnem in negotovem svetu za svoje uspešno poslovanje in razvoj potrebujejo predvsem stabilnost in odzivnost namesto nenehnih administrativnih ovir in nepredvidljivih zakonodajnih sprememb.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Lestvica konkurenčnosti IMDproduktivnostgospodarstvo

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    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
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    Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

    Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
    16. 6. 2026 | 13:46
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    Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

    Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
    17. 6. 2026 | 09:45
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    Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

    Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
    15. 6. 2026 | 08:43
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    Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

    Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
    12. 6. 2026 | 09:01
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