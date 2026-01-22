  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Slovenija ni zgolj Ljubljana

    Zaradi majhnosti Slovenije ne verjamem, da bi formalna ustanovitev pokrajin lahko prinesla dodano vrednost.
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    FOTO: Leon Vidic/Delo
    Janez Tomažič
    22. 1. 2026 | 19:09
    22. 1. 2026 | 19:11
    Glavno mesto države je ponavadi upravno, kapitalsko in kulturno središče ter praviloma najbolj razviti del države. Ljubljana glede tega ni izjema in tu so praviloma najvišje plače, a hkrati je tudi življenje precej drago, posebno če želiš kupiti svojo nepremičnino.

    Iz Ljubljane se pogosto ne vidi težav, ki jih imajo ljudje na Koroškem, v Posočju, Lendavi in drugod. Če hočemo kot država ljudem na celotnem ozemlju zagotoviti razvoj in pogoje za življenje, ki omogočajo napredek, je treba denar iz centra države preusmeriti v regije. Pa ne gre samo za ceste in drugo infrastrukturo – ljudem je treba zagotoviti tudi pogoje, da bodo imeli solidne plače.

    To je mogoče samo, če bodo podjetja imela pogoje za razvoj in če bodo iz Ljubljane v druga mesta oziroma regijske centre preseljene institucije nacionalnega pomena. Denimo, da bo v Novem mestu z novim letom zaživela javna univerza, v Kočevski Reki pa bo nastal velik center za razrez slovenskega lesa in podobno. Poleg razvojnih ustanov bo regijam treba zagotoviti tako preproste stvari, kot je bankomat.

    Zaradi majhnosti Slovenije ne verjamem, da bi formalna ustanovitev pokrajin lahko prinesla dodano vrednost. Zelo verjetno je, da bi dobili birokratske ustanove, ki bi posredovale med državo in občinami. Verjamem pa, da so majhne občine prednost. Ljudje se s svojim krajem poistovetijo in v majhnem okolju to lahko pomeni prednost. Ljudje se praviloma hitreje dogovorijo, kaj naredijo tudi prostovoljno in podobno. V bistvu je razdrobljen predvsem vzhod Slovenije in tu bodo v prihodnje nujna združevanja, še posebno če bi občinam dali več pooblastil in denarja. Te mikroobčine so razvojno prešibke.

    Z regionalnim razvojem se ukvarja tudi ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. To je ob koncu izdelave strategije regionalnega razvoja Slovenije pripravilo dogodek Močne regije, močna Slovenija. Strategija regionalnega razvoja je strateški dokument, ki bo sistemsko in celovito urejal skladen regionalni razvoj, opredelil cilje in usmeritve, oblikoval usklajene ukrepe regionalne politike ter dal regionalnemu razvoju potrebno težo in podlago za učinkovitejše spremljanje in vrednotenje.

