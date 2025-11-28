Slovenija postaja pomembno logistično središče dela Nemčije

Nemčija je z naskokom najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, vendar se slovenski izvoz v to državo zmanjšuje že tretje leto zapored. Najpomembnejši vzrok je verjetno prestrukturiranje avtomobilske industrije in posledično skromna gospodarska rast oziroma celo zastoj Nemčije. A k temu je treba dodati tudi vse večje težave s konkurenčnostjo Slovenije.

Kako pomembna je Nemčija za Slovenijo? Zakaj blagovna menjava upada? Kje so vzroki nemških gospodarskih težav in kako to vpliva na Slovenijo?