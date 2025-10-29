Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

Neomejen dostop | že od 14,99€
Evropski projekt Intercept, ki se je uradno začel januarja 2025, povezuje slovenske in hrvaške strokovnjake pri razvoju pametnih rešitev za pravočasno prepoznavanje, deljenje in preprečevanje digitalnih napadov. Slovenija pri tem igra vodilno vlogo, saj domači partnerji soustvarjajo novo raven zaupanja in sodelovanja na področju digitalne varnosti. Porast kibernetskih napadov na podjetja in javne sisteme zahteva skupno, čezmejno delovanje, v katerem sodelujejo tako tehnološka podjetja kot nacionalni centri za kibernetsko varnost.
Kibernetska varnost postaja eno ključnih področij odpornosti sodobne družbe.
Projekt Intercept, ki ga v Sloveniji vodi T-2 skupaj s partnerji SI-CERT, Pošto Slovenije, Tiki Pro in hrvaškim podjetjem Končar – Digital, združuje znanje, tehnologijo in ljudi za krepitev digitalne odpornosti v regiji. Cilj triletnega evropskega projekta Intercept, ki traja od januarja 2025 do decembra 2027, je izboljšati zmogljivosti varnostno-operativnih centrov (SOC) in vzpostaviti skupno platformo TSP – Threat Sharing Platform, prek katere bodo partnerji izmenjevali podatke o kibernetskih grožnjah in incidentih. S tem Intercept uresničuje vizijo direktive NIS2, ki spodbuja povezovanje, izmenjavo znanja in skupno odgovornost za digitalno varnost. Skladnost z NIS2 je priložnost za učinkovitejše delovanje, večje zaupanje in trajno odpornost digitalnega okolja.
Pri projektu Intercept ne gre le za razvoj tehnološke rešitve, ampak bo to ključni gradnik nove kulture zaupanja in sodelovanja na področju kibernetske varnosti. Projekt partnerjem omogoča, da oblikujejo skupno platformo in hkrati zavezništvo za varnejšo digitalno prihodnost. S povezovanjem različnih virov in podatkov bodo podjetja iz številnih držav lahko okrepila zaščito skupnega ekosistema in povečala odpornost EU proti kibernetskim grožnjam.
Platforma TSP z uporabo umetne inteligence, naprednih algoritmov in avtomatizacije omogoča hitro prepoznavanje tveganj in proaktivno obrambo pred napadi. Izmenjava podatkov med partnerji je zasnovana varno, z visoko stopnjo anonimizacije in skladnostjo z zahtevami sodobnih varnostnih standardov, kar krepi zaupanje in preglednost sodelovanja.
Čeprav projekt Intercept ni komercialni produkt, bo podjetjem prinesel številne posredne koristi. Z izmenjavo podatkov o grožnjah med varnostnimi centri bo omogočil hitrejše zaznavanje in preprečevanje napadov, kar pomeni višjo raven zaščite poslovnih sistemov. Ker bo T-2 kot partner platforme v svoje storitve vgradil rešitve, zasnovane po evropskih varnostnih standardih, bodo njegova podjetja oziroma naročniki imeli dostop do učinkovitejše preventive, enostavnejšega izpolnjevanja zahtev direktive NIS2 in do lokalne strokovne podpore slovenskega varnostno-operativnega centra (SOC), ki bo neposredno povezan v evropsko mrežo. Intercept tako povezuje komunikacijsko in varnostno plast v enotno rešitev, ki zagotavlja zanesljiv prenos in hkrati zaščito podatkov.
S projektom Intercept Slovenija aktivno prispeva k oblikovanju varnostne mreže prihodnosti in dokazuje, da lahko s sodelovanjem, znanjem in inovacijami gradimo varnejši digitalni svet.
