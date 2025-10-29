  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Projekt INTERCEPT predstavlja pomemben korak k izboljšanju odpornosti kibernetske varnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.  FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Projekt INTERCEPT predstavlja pomemben korak k izboljšanju odpornosti kibernetske varnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.  FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    29. 10. 2025 | 08:51
    4:59
    A+A-

    Evropski projekt Intercept, ki se je uradno začel januarja 2025, povezuje slovenske in hrvaške strokovnjake pri razvoju pametnih rešitev za pravočasno prepoznavanje, deljenje in preprečevanje digitalnih napadov. Slovenija pri tem igra vodilno vlogo, saj domači partnerji soustvarjajo novo raven zaupanja in sodelovanja na področju digitalne varnosti. Porast kibernetskih napadov na podjetja in javne sisteme zahteva skupno, čezmejno delovanje, v katerem sodelujejo tako tehnološka podjetja kot nacionalni centri za kibernetsko varnost.

    Intercept kot konkretna implementacija evropskih smernic

    Projekt, ki bo postavil temelje za razvoj skupne platforme za deljenje groženj (TSP), vodi T-2 s partnerji SI-CERT, Pošto Slovenije, Tiki Pro in hrvaškim podjetjem Končar – Digital. FOTO: Depositphotos
    Projekt, ki bo postavil temelje za razvoj skupne platforme za deljenje groženj (TSP), vodi T-2 s partnerji SI-CERT, Pošto Slovenije, Tiki Pro in hrvaškim podjetjem Končar – Digital. FOTO: Depositphotos

    Kibernetska varnost postaja eno ključnih področij odpornosti sodobne družbe.

    Projekt Intercept, ki ga v Sloveniji vodi T-2 skupaj s partnerji SI-CERT, Pošto Slovenije, Tiki Pro in hrvaškim podjetjem Končar – Digital, združuje znanje, tehnologijo in ljudi za krepitev digitalne odpornosti v regiji. Cilj triletnega evropskega projekta Intercept, ki traja od januarja 2025 do decembra 2027, je izboljšati zmogljivosti varnostno-operativnih centrov (SOC) in vzpostaviti skupno platformo TSP – Threat Sharing Platform, prek katere bodo partnerji izmenjevali podatke o kibernetskih grožnjah in incidentih. S tem Intercept uresničuje vizijo direktive NIS2, ki spodbuja povezovanje, izmenjavo znanja in skupno odgovornost za digitalno varnost. Skladnost z NIS2 je priložnost za učinkovitejše delovanje, večje zaupanje in trajno odpornost digitalnega okolja.

    Pri projektu Intercept ne gre le za razvoj tehnološke rešitve, ampak bo to ključni gradnik nove kulture zaupanja in sodelovanja na področju kibernetske varnosti. Projekt partnerjem omogoča, da oblikujejo skupno platformo in hkrati zavezništvo za varnejšo digitalno prihodnost. S povezovanjem različnih virov in podatkov bodo podjetja iz številnih držav lahko okrepila zaščito skupnega ekosistema in povečala odpornost EU proti kibernetskim grožnjam.

    Skupna platforma pomembna prednost za zagotavljanje varnosti

    Platforma TSP z uporabo umetne inteligence, naprednih algoritmov in avtomatizacije omogoča hitro prepoznavanje tveganj in proaktivno obrambo pred napadi. Izmenjava podatkov med partnerji je zasnovana varno, z visoko stopnjo anonimizacije in skladnostjo z zahtevami sodobnih varnostnih standardov, kar krepi zaupanje in preglednost sodelovanja.

    Kaj projekt prinaša podjetjem

    Intercept bo izboljšal zmogljivosti varnostno-operativnih centrov. FOTO: Depositphotos
    Intercept bo izboljšal zmogljivosti varnostno-operativnih centrov. FOTO: Depositphotos

    Čeprav projekt Intercept ni komercialni produkt, bo podjetjem prinesel številne posredne koristi. Z izmenjavo podatkov o grožnjah med varnostnimi centri bo omogočil hitrejše zaznavanje in preprečevanje napadov, kar pomeni višjo raven zaščite poslovnih sistemov. Ker bo T-2 kot partner platforme v svoje storitve vgradil rešitve, zasnovane po evropskih varnostnih standardih, bodo njegova podjetja oziroma naročniki imeli dostop do učinkovitejše preventive, enostavnejšega izpolnjevanja zahtev direktive NIS2 in do lokalne strokovne podpore slovenskega varnostno-operativnega centra (SOC), ki bo neposredno povezan v evropsko mrežo. Intercept tako povezuje komunikacijsko in varnostno plast v enotno rešitev, ki zagotavlja zanesljiv prenos in hkrati zaščito podatkov.

    Manj kompleksnosti, več varnosti

    Za podjetja to pomeni manj kompleksnosti, večjo preglednost in večjo učinkovitost. T-2 naročnikom omogoča, da na enem mestu dobijo vse od komunikacijskih storitev, omrežne infrastrukture in podatkovnega centra do naprednega varnostnega nadzora. Ker varnostni center SOC deluje v Sloveniji, imajo podjetja zagotovljeno lokalno podporo v slovenskem jeziku, skladno z zakonodajo in jasnimi odzivnimi časi. To je še posebej dragoceno za organizacije, ki morajo izpolnjevati zahteve direktive NIS2, saj Intercept ne prinaša le tehnične zaščite, temveč tudi strateško partnerstvo pri krepitvi kibernetske odpornosti.

    S projektom Intercept Slovenija aktivno prispeva k oblikovanju varnostne mreže prihodnosti in dokazuje, da lahko s sodelovanjem, znanjem in inovacijami gradimo varnejši digitalni svet.

    Več o varnostnih rešitvah in projektih T-2 na področju digitalne zaščite najdete na www.t-2.net.

    Naročnik oglasne vsebine je T-2

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Shod

    Vzporedno s shodom naj bi v romskem naselju prišlo do streljanja (VIDEO)

    Ob 17. uri se je začel protestni shod po tragičnem dogodku v Novem mestu. Vzporedno se je začela izredna seja občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
    28. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Magazin  |  Kulinarika
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novice  |  Slovenija
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Novice  |  Slovenija
    Murska Sobota

    Milan Kučan o Romih: Ne pozabimo, nasilje nima narodnosti

    Poziv k umiritvi napetosti: Govor Milana Kučana na 35. obletnici društva Romani v Murski Soboti.
    Delo 29. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga

    Ko ti vojna reši življenje

    Wittgensteinovi dnevniki: Dnevniški zapisi, ki do zdaj niso smeli biti objavljeni, so razdeljeni na »javni« in »zasebni« del
    Janez Markeš 29. 10. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Svet so ljudje

    Francoz, ki je umrl za Hrvaško

    Po dolgih letih so identificirali posmrtne ostanke francoskega prostovoljca Jean-Michela Nicoliera, ki je bil ujet in kruto usmrčen kot branilec Vukovarja.
    29. 10. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Menjava trenerja

    V Slavoniji nič več po slovenskih taktih

    Hrvaški nogometni prvoligaš Osijek in slovenski trener Simon Rožman sta se sporazumno razšla. Usoden je bil poraz proti Rijeki, ki jo vodi Victor Sanchez.
    29. 10. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Socialna politika

    NSi in SDS interpelirajo ministra Mesca: Najprej odstop, nato ukrepi

    Luka Mesec je pretekle dni že dejal, da bi bil njegov odstop neodgovoren.
    29. 10. 2025 | 13:16
    Preberite več
