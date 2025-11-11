Slovenija proizvodnjo twinga podpira z 28 milijoni evrov

Pred koncem letošnjega leta se v Revozu začne proizvodnje novega električnega twinga, tega bo finančno podprla tudi Slovenija, danes je vodstvo Revoza s predstavniki države o tem slavnostno podpisalo dogovor,

Kot je dejal Jože Bele, predsednik uprave Revoza, Renaultova naložba v tovarno presega 120 milijonov evrov, kar obsega tudi napredek na področju avtomatizacije, digitalizacije in uporabe umetne inteligence. Poleg twinga bodo v Novem mestu izdelovali tudi tehnično sorodna modela znamk Nissan in Dacia. Proizvodnja twinga se začne pred koncem letošnjega leta, druga dva modela bosta na vrsti nekaj kasneje, točnega datuma še niso objavili.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je čestital tovarni, vsem zaposlenim in Renaultu: »Gre za premikanje nečesa, kar se je zdelo nemogoče, to je velika zgodba ne le za tovarno, ampak za Dolenjsko in Slovenije, ki je zdaj vpisana na zemljevid kot konkurenčna proizvajalka električnih avtomobilov. Proizvodnja je simbol zaupanja velikega globalnega proizvajalca v slovensko znanje, slovensko predanost in kakovost na svetovni ravni«.

Matjaž Han: Slovenija bo Revoz podprla z 28 milijoni evrov. FOTO: Jože Suhadolnik

Država se tega po njegovem mnenju dobro zaveda. Razvoj in proizvodnjo električnih vozil v tovarni Revoz bo tako ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport podprlo s spodbudami, ki za naložbe v proizvodnjo in opremo ter razvojne, raziskovalne in inovacijske aktivnosti skupaj znašajo 28 milijonov evrov.

Na tej kratki poti je bilo po besedah Hana tudi nekaj ovir, v pogovorih je izpostavil velika prizadevanje tako vodstva Revoza kot tudi velike napore državnega sekretarja Matevža Frangeža, da je vsem skupaj uspelo zavarovati prihodnost tovarne, da bo ohranila delovna mesta in da bo dodanih še 250, po besedah Beleta bo desetina teh kadrov z visoko izobrazbo

Tomaž Blatnik, tehnični direktor Revoza, je dejal, da je tovarna poleg proizvodnje samega vozila, dobila tudi proizvodnjo podkslopov. Tako bodo sedeže, blatnike, volanski drog po novem izdelali kar v novomeški tovarni.

Določene dele za novega twinga dobijo drugod iz Evrope, baterijski sklop prihaja s Kitajske (proizvajalec je podjetje CATL), kitajski je tudi motor. Twingo četrte generacije bo vozil le kot električni model, bencinski ali hibridni pogon nista predvidena

Slovenski dobavitelji? Največji je podjetje Tomplast iz Mirne, ki za twinga pripravlja različne plastične dele.

Kot je znano, so twinga razvili res hitro, po navedbah Renaulta v 21 mesecih, prav tako s pomočjo svoje družbe na Kitajskem (ACDC).

FOTO: Jože Suhadolnik

Model bo tekmoval z različnimi malimi tekmeci, ki jih trenutno premorejo prav tako predvsem kitajski proizvajalci, od evropske konkurence pa se prihodnje leto obeta predvsem Volkswagnov model, ki so ga v konceptni obliki poimenovali ID. every 1.

Petar Nevistić, direktor GA Adriatica, ki vodi prodajo Renaulta v Sloveniji, je dejal, da bo twinga pri nas mogoče kupiti maja prihodnje leto. Vstopna cena bo pod 20 tisoč, najbolj opremljena izvedenka pa nekaj nad to mejo. Izpostavil je tudi, da so v Mirni peči odprl center za baterije, kjer imajo znanje za njihovo kontrolo, vzdrževanje ali popravilo

V Revozu sicer zdaj izdeluje še model clio in ga bodo ob novem twingu še nekaj časa v prihodnjem letu, ne bodo pa izdelovali nove generacije clia.