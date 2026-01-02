Slovenija se namerava znova zadolžiti med prvimi

Država je objavila mandat za organizacijo izdaje nove 10-letne evrske obveznice. Mandat za organizacijo izdaje obveznice z zapadlostjo leta 2036 je podelila bankam Barclays, DZ BANK, HSBC, J. P. Morgan, OTP banki in Raiffeisen Bank International, izvedba izdaje pa se pričakuje v bližnji prihodnosti, so sporočili z ministrstva za finance.

Kot so še navedli na ministrstvu, je Republika Slovenija mandat za organizacijo izdaje nove 10-letne evrske obveznice z zapadlostjo leta 2036 podelila bankam v nematerializirani imenski obliki skladno z izjemami iz ameriške zakonodaje. Izvedba izdaje je po njihovih navedbah odvisna od razmer na finančnih trgih.

S tem Slovenija nadaljuje večletno prakso zadolževanja v prvih dneh leta. Že vrsto let se zadolži kot ena prvih evropskih držav v novem letu. Januarske zadolžitve so praksa od 2017, takoj po božično-novoletnih praznikih pa se zadolžuje od 2018. Obseg zadolžitve je običajno okoli 1,5 milijarde evrov.

Država je podobno izdajo 10-letne evrske obveznice takoj po novem letu napovedala tudi pred dvema letoma. Takrat se je zadolžila za 1,5 milijarde evrov, nato pa izdajo še dvakrat povečala na skupaj 2,75 milijarde evrov.

Lani takoj po novem letu pa je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala 30-letno obveznico v višini milijarde evrov in kuponsko obrestno mero 3,5 odstotka. Obveznico s tako ročnostjo je tedaj izdala kot prva država v preteklem letu. Pred tem zadnja izdana 30-letna slovenska državna obveznica v plačilo zapade oktobra leta 2050.

Panda obveznice so obveznice, denominirane v kitajskih juanih in izdane na kitajskem trgu (fotografija je simbolična). FOTO: UI

Finančni minister Klemen Boštjančič se je na jesenskem delovnem obisku na Kitajskem pogovarjal tudi o možnosti sodelovanja Slovenije pri izdaji t. i. panda obveznic, ki se izdajajo na kitajskem trgu in bi jih Slovenija lahko izdala v tem letu. So pa na ministrstvu že tedaj pojasnili, da bo Slovenija še naprej izdajala predvsem evrske obveznice na trgih EU.