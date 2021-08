Slovenija tretja po povečanju prodaje na drobno v EU

Slovenci smo ob začetku poletja očitno močno odprli denarnice in pohiteli v nakupe, saj je bila prodaja na drobno junija za 12,6 odstotka večja kot v istem mesecu lani, s čimer je Slovenija na tretjem mestu v Uniji po povečanju prometa v maloprodaji, pred nami sta bili le Bolgarija in Litva, kažejo sezonsko prilagojeni podatki Eurostata.



Na ravni evrskega območja se je sicer prodaja na drobno v juniju medletno povečala za pet, v celotni Uniji pa za 5,3 odstotka. Junijsko medletno povečanje prodaje v Sloveniji je bilo tudi precej bolj izrazito kot v naših najpomembnejših gospodarskih partnericah Nemčiji (zvišanje za 4,6 odstotka), Avstriji (za tri odstotke) in Italiji (povečanje za devet odstotkov)



Glede na sprostitve pri epidemioloških ukrepih ne preseneča, da se je tako v evrodeželi kot v EU najbolj povečala prodaja avtomobilskega goriva (za 11,9 oziroma 11,5 odstotka), prodaja neživilskih izdelkov pa je bila večja za 6,5 oziroma 7,1 odstotka. Podobna je tudi struktura povečanja prodaje v Sloveniji.



Kako bo rekordno večja zasebna poraba v juniju vplivala na gospodarsko rast pri nas, bomo lahko videli konec tega meseca, ko bo Surs objavil prve podatke o gibanju BDP v drugem četrtletju.



