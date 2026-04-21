Stroški proračuna zrasli za osem odstotkov, pol za plače, pokojnine in obresti

Javnim financam letos grozi primanjkljaj več kot 3,5 odstotka BDP, ki se bo v prihodnjih letih še poglabljal.

Javne finance so lani ustvarile 1,77 milijarde evrov primanjkljaja, kar je okoli 2,5 odstotka BDP. Toda sodeč po projekcijah fiskalnega sveta in ministrstva za finance bo letošnji primanjkljaj še večji kot lani in bi lahko celo presegel dovoljene tri odstotke BDP. Tudi javni dolg se bo začel povečevati, je razvidno iz dokumentov ministrstva. Vlada oziroma ministrstvo za finance mora vsako leto pripraviti tako imenovano poročilo o napredku in ga poslati v Bruselj. V njem mora predstaviti razmere v proračunu in ukrepe za zagotovitev fiskalne stabilnosti. Letošnji dokument nakazuje, da Slovenija ne bo izpolnila zastavljenih fiskalnih ciljev in da bo primanjkljaj opazno večji od predvidenega. Vlada je oktobra lani v Bruselj posredovala proračunski načrt za letos, v katerem je predvidela ...