Slovenija z največjim padcem industrijske proizvodnje

Industrijska proizvodnja v območju z evrom se je aprila v mesečni primerjavi v območju z evrom okrepila za odstotek, v celotni EU pa za 0,7 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je v mesečni primerjavi doživela največji, 7,9-odstotni padec industrijske proizvodnje.

V območju z evrom se je aprila proizvodnja investicijskega blaga v mesečni primerjavi okrepila za 14,7 odstotka in energije za odstotek, medtem ko je proizvodnja dobrin za vmesno porabo padla za odstotek, proizvodnja trajnih potrošnih dobrin za 2,6 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin pa za tri odstotke.

Med članicami, za katere Eurostat razpolaga s podatki, so največjo mesečno rast industrijske proizvodnje imele Irska (21,5 odstotka), Litva (2,8 odstotka) in Švedska (1,4 odstotka). Največji mesečni padec je doživela Slovenija (–7,9 odstotka), sledili sta Portugalska (–5,5 odstotka) in Nizozemska (–3,5 odstotka).

Padec tudi v medletni primerjavi

V medletni primerjavi se je industrijska proizvodnja v evrskem območju aprila povečala za 0,2 odstotka, v celotni EU pa za 0,1 odstotka. V območju z evrom je proizvodnja investicijskega blaga porasla za 8,3 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin pa za 0,6 odstotka. Proizvodnja trajnih potrošnih dobrin se je zmanjšala za 4,6 odstotka, dobrin za vmesno porabo za 6,2 odstotka, energije pa za 7,4 odstotka.

V EU je proizvodnja investicijskega blaga v letni primerjavi porasla za 8,8 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin pa za 1,8 odstotka. Proizvodnja trajnih potrošnih dobrin je padla za 6,1 odstotka, dobrin za vmesno porabo za 6,6 odstotka in energije za 8,3 odstotka.

Med članicami so največjo medletno rast industrijske proizvodnje imeli na Irskem (22,5 odstotka), Malti (14,3 odstotka) in Danskem (12,2 odstotka). Največji padec so medtem imele Estonija (–15,1 odstotka), Nizozemska (–12,8 odstotka) in Bolgarija (–12,5 odstotka). Slovenija je medletno zabeležila 8,8-odstoten padec industrijske proizvodnje.