Sloveniji 440 milijonov evrov, do konca leta nov zahtevek

Evropska komisija je včeraj Sloveniji izplačala 440 milijonov evrov na osnovi četrtega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. S tem je Slovenija doslej iz tega mehanizma prejela 69 odstotkov vseh razpoložljivih evropskih sredstev.

»Kot slišimo v Bruslju, naj bi bila Slovenija trenutno na šestem mestu po uspešnosti koriščenja teh sredstev. Ta podatek nam služi kot orientacija in spodbuda, ne pa kot lovorika. Pred nami je namreč še kar nekaj dela. Skupaj z ministrskimi kolegi in njihovimi sodelavci bomo v prizadevanjih za maksimalno koriščenje razpoložljivih sredstev vztrajali do konca. Časa ni več veliko. Glavnina odprtih aktivnostih na mejnikih in ciljih, ki so pogoj za prejem preostanka razpoložljivih sredstev, mora biti zaključena do konca junija prihodnje leto, kar bo zaradi volitev lahko svojevrsten izziv,« je povedal minister za finance Klemen Boštjančič.

Za koriščenje sredstev iz četrtega zahtevka za plačilo je Slovenija morala izpolniti 27 mejnikov. Večina je bila povezanih z reformami, je povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec in naštela zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o skrajšanem delovnem času in spremembo zakona o urejanju trga dela.

S tem je iz Bruslja prejela 400 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 40 milijonov evrov posojil. »Prejeta sredstva bomo usmerili v naložbe. Izvajanje projektov je v polnem teku. Učinke teh sredstev lahko opazimo že v vseh koncih Slovenije. Mejniki in cilji, povezani z naložbami, stopajo v ospredje prihodnjih zahtevkov za plačila,« je pojasnil direktor urada za okrevanje in odpornost Josip Mihalic.

Ta je napovedal, da je za pridobitev sredstev iz petega zahtevka treba izpolniti 16 mejnikov in ciljev: »Po oceni pristojnih ministrstev je glavnina že izpolnjena, kar pomeni, da smo zelo blizu tega, da Evropski komisiji pošljemo peti zahtevek za plačilo. Predvidoma do konca leta.« Eden od mejnikov za naslednji zahtevek je tudi pokojninska reforma, ki ji je grozil referendum.

Skupaj z včerajšnjim plačilom je Slovenija do zdaj prejela 1,54 milijarde evrov iz načrta za okrevanje in odpornost, in sicer 1,07 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 0,47 milijarde evrov posojil. Država je končnim prejemnikom izplačala milijardo evrov. S tem denarjem so obnovili železniške postaje v Grosupljem, Domžalah in Novi Gorici ter zaključili obnovi odsekov gorenjske in primorske železnice; zaključenih je po 16 občinskih projektov za oskrbo in varčevanje s pitno vodo ter projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; 30 srednjih šol je prejelo 36 robotskih rok; izvedena so bila usposabljanja za mentorje v podjetjih. Pred zaključkom je izgradnja kampusa Vrazov trg – Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.