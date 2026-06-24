Slovenka na globalnem vrhu družbe BCG

Melanie Seier Larsen, generalna direktorica in partnerica v Boston Consulting Group (BCG), je bila imenovana za globalno vodjo področja trajnih dobrin (Global Durables Lead). Melanie Seier Larsen je prva slovenska partnerica in prva partnerica iz srednje in vzhodne Evrope v zgodovini družbe BCG.

Imenovanje na to funkcijo predstavlja pomembno mednarodno priznanje, saj BCG z več kot 33 tisoč zaposlenimi in več kot 14 milijardami ameriških dolarjev letnih prihodkov sodi med najvplivnejše svetovalne družbe na svetu in pomembno soustvarja poslovne strategije vodilnih globalnih podjetij, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pomembne spremembe v panogi

V novi vlogi bo, kot navajajo, usmerjala BCG globalno strategijo in strokovne usmeritve za sektor trajnih dobrin, ki zajema naslednje potrošniške kategorije: gospodinjski aparati in bela tehnika, izdelki za dom in oprema za bivanje, igrače, šport in rekreacija, orodje ter izdelki za prenovo in izboljšave doma.

»Podjetja v sektorju trajnih dobrin so pogosto med prvimi, ki občutijo spremembe v razpoloženju potrošnikov. Ko ljudje postanejo previdnejši pri večjih nakupih, kot so nova kuhinja, pralni stroj ali sedežna garnitura, se to v sektorju zelo hitro odrazi. Zato te dobrine pogosto veljajo za enega najzgodnejših pokazateljev sprememb v potrošnji in širšem gospodarskem okolju,« je ob imenovanju povedala Melanie Seier Larsen.

Kot še dodajajo, njeno imenovanje prihaja v času pomembnih sprememb v panogi. Proizvajalci in trgovci se soočajo z naraščajočimi stroški, nestanovitnimi dobavnimi verigami, spreminjajočimi se nakupnimi navadami potrošnikov ter vse večjim vplivom umetne inteligence na prodajo in uporabniško izkušnjo.