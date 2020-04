Slovenska avtomobilska prodaja za dve tretjini navzdol  

Kot se je pričakovalo, se je tudi po uradni statistiki prodaja avtomobilov prejšnji mesec pri nas močno zmanjšala. Zdaj so dobra dva tedna avtomobilski saloni zaprti, to pa se seveda pozna – padec prodaje je bil tako prejšnji mesec skoraj dvetretjinski.



Po podatkih sekcije za osebna motorna vozila pri TZS je bilo v Sloveniji v prejšnjem mesecu na novo registriranih 2743 osebnih avtomobilov, kar je bilo za 62 odstotkov manj kot v lanskem marcu. V treh mesecih je bilo sicer na novo registriranih 14.508 avtomobilov, minus je v tem primeru 28-odstoten. Zelo podoben je bil v marcu padec prodaje lahkih gospodarskih vozil, in sicer za 65 odstotkov na 1125 vozil.



O prav tako močno rdečih številkah pričajo tudi prva poročila o prodaji z nekaterih drugih evropskih trgov. Tako so se prejšnji mesec registracije avtomobilov v Italiji zmanjšale za 85 odstotkov (skupaj 28.000), v Franciji industrijska skupina CCFA poroča o 72-odstotnem upadu (nekaj manj kot 63.000), v Španiji je bilo nazadovanje 69-odstotno.



Minusi so podobni, kot so bili v februarju na Kitajskem, kjer se je prodaja avtomobilov zmanjšala za 80 odstotkov, zdaj pa se po prvih poročilih le počasi pobira. Številke pa so bile v marcu še manj rdeče v ZDA; tam so prodali nekaj manj kot milijon avtomobilov, kar je pomenilo 27 odstotkov manj kot lani, glede na dogajanje bo minus mnogo večji v aprilu.