Slovenska borza nagrajuje uspešna podjetja

Slovenski borzni trg že več let zaznamuje kombinacija uspešnega poslovanja, visoke dobičkonosnosti, nizke zadolženosti in nadpovprečnih dividend. Dolgo je veljalo, da domače delnice teh lastnosti ne odražajo v celoti, saj so bile vrednotene občutno nižje od primerljivih družb na razvitih trgih. Letošnja rast zato ni nastala čez noč in ni zgolj posledica večjega optimizma. Pomeni nadaljevanje procesa, v katerem borzne cene postopoma dohitevajo poslovne rezultate podjetij. Lojze Kozole. FOTO: Jože SuhadolnikPolletne objave Krke, NLB, Telekoma Slovenije, Luke Koper in Save Re kažejo, da temelji rasti ostajajo trdni. Podjetja povečujejo prihodke, vlagajo v širitev, ohranjajo močne bilance in delničarjem namenjajo vse več kapitala. Razlike so predvsem v tem, kako učinkovito se rast poslovanja ...