Slovenska borza ostaja trg dividend

Letošnja dividendna sezona na Ljubljanski borzi spet potrjuje, da je slovenski trg kapitala za številne vlagatelje še vedno večinoma tudi trg denarnih izplačil. Predloge dividend so objavili Krka, Zavarovalnica Triglav, Sava Re, Petrol, Telekom Slovenije, Cinkarna Celje in zdaj še Luka Koper. Slika je precej jasna. Kljub bolj negotovemu mednarodnemu okolju domače borzne družbe še vedno ustvarjajo dovolj dobička in denarnega toka, da pomemben del tega vračajo delničarjem.

Med največjimi imeni najbolj izstopa Krka, ki predlaga dividendo v višini 9,10 evra bruto na delnico, kar je 10,3 odstotka več kot lani. Pomembno je omeniti, da novomeška Krka aktivno izvaja program odkupa lastnih delnic. Triglav predlaga tri evre bruto na delnico oziroma skupaj 68,2 milijona evrov, Sava Re pa 2,75 evra bruto na delnico, kar pomeni 22-odstotno rast glede na lansko izplačilo. Tudi Petrol je še vedno pri dividendno zanimivi zgodbi z 2,50 evra bruto na delnico, Telekom Slovenije pa je predlagal 4,60 evra bruto na delnico, kar predstavlja 49 odstotkov čistega dobička skupine. Cinkarna Celje ostaja pri 1,80 evra, Luka Koper pa je po zelo močnem letu predlagala 2,30 evra bruto na delnico, kar je več kot lani.

Pomembno je, da dividende ne prihajajo le iz ene panoge, ampak iz širokega kroga domačih blue-chip družb. To pomeni, da dividendna privlačnost Ljubljanske borze ni vezana na eno samo zgodbo, ampak na razmeroma široko jedro kakovostnih domačih Pri tem je treba poudariti, da SBITOP ni precenjen trg.

Po sedanjih kazalnikih se giblje pri približno 13,2-kratniku dobička, kar ga postavlja ob bok hrvaškemu Crobexu in avstrijskemu ATX, medtem ko je vrednotenje še vedno nižje od italijanskega FTSE MIB in precej nižje od širšega STOXX Europe 600. Slovenski trg je tako tudi ob izraziti dividendni komponenti še vedno razmeroma zmerno vrednoten.

Pri tem Slovenija ostaja konkurenčna tudi z vidika dividendne donosnosti. Ta pri SBITOP znaša okoli štiri odstotke, kar presega hrvaški trg in širši evropski indeks, hkrati pa ostaja primerljivo z nekaterimi večjimi regionalnimi trgi. V okolju, kjer so številni večji evropski trgi precej bolj odvisni od rasti vrednotenj kot od stabilnih dividendnih izplačil, to ni nepomembno.

Pomembna pa je še ena stvar. Letošnja rast SBITOP ni videti kot zgodba ene same delnice. Donosi so razprti precej široko po indeksu. Telekom Slovenije je letos med opaznejšimi zmagovalci, močno so pridobili tudi Sava Re, Luka Koper, Salus, NLB in Krka, pozitivni pa ostajajo tudi Triglav, Petrol in Cinkarna Celje. To pomeni, da slovenski trg letos ne živi le od enega imena, ampak od širšega jedra podjetij iz bančništva, farmacije, zavarovalništva, energetike, logistike, telekomunikacij in industrije.

Res je, da je SBITOP po sestavi še vedno razmeroma koncentriran, saj imajo največjo utež Krka, NLB in Petrol, vendar tudi znotraj takšne strukture letošnja slika kaže razmeroma zdravo širino trga. To je za vlagatelja pomembno, ker pomeni, da dividendna in tečajna zgodba nista omejeni zgolj na eno družbo ali en sektor.

Večina omenjenih podatkov o dividendah je za zdaj še v obliki predlogov uprav in nadzornih svetov, dokončno besedo bodo imele skupščine delničarjev. A smer je kljub temu očitna. Slovenski trg kapitala tudi letos sporoča, da zna biti za potrpežljive vlagatelje zanimiv ne le zaradi rasti tečajev, ampak predvsem zaradi kulture izplačevanja dividend. In prav to ostaja ena njegovih najbolj prepoznavnih prednosti.

Avtor je lastnik delnic NLB.