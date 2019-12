Slovenska borza z dobrimi obeti v leto 2020

Leto, v katerem smo praznovali 30. obletnico Ljubljanske borze, smemo označiti kot eno boljših po izbruhu velike finančne krize in recesije, ki je sledila pred natančno desetletjem. SBITOP je skupaj z dividendami sestavil več kot 20-odstotno donosnost, kar je v relativni primerjavi s povprečjem obrestne mere na bančne depozite pri domačih bankah celo najboljši letni donos zadnjih desetih let.A kljub temu vsi vlagatelji ne morejo biti enako zadovoljni. Naložbe v delnice Intereurope, Luke Koper in Telekoma so pridelale precejšnje izgube, medtem ko je delničarje Nove ljubljanske banke pred izgubo rešila le odlična dividenda. Leto, ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.