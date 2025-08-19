V nadaljevanju preberite:

Slovenska obrambna industrija se hitro razvija, ugotavlja direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar. V grozdu se ne združujejo le podjetja, katerih osnovna dejavnost so obrambni izdelki, temveč na tem področju priložnosti vidijo tudi družbe iz civilne sfere. Proizvajalec napihljivih objektov Duol, denimo, razvija letalski hangar. »Gre za tipičen izdelek dvojne rabe: isto rešitev uporabi zračna baza ali civilna zaščita,« pravi lastnik Duola Dušan Olaj.

Kako se razvija slovenski obrambni sektor?

Kakšne so priložnosti za podjetja?

Kako se prestrulkturira nemška avtomobilska industrija?

Kaj razvija Duol?