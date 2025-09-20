Slovenska podjetja hitro inovirajo in razvijajo nišne rešitve

Slovenska obrambna industrija je majhna, nišno specializirana in tehnološko zelo razvita ter proizvaja visokokakovostne izdelke. Slovenija ima tudi veliko visokotehnoloških podjetij iz drugih panog, kot so IKT, robotika, napredni materiali, elektronika, ki s svojimi inovacijami postajajo pomembni dobavitelji in razvojni partnerji obrambne industrije, pojasnjujejo na agenciji Spirit.

Ta je zadolžena za pomoč pri internacionalizaciji slovenskih podjetij. »Prednosti slovenske obrambne industrije, ki jih predstavljamo tujim partnerjem, izhajajo iz tehnološke odličnosti, visoke kakovosti, specializiranosti in agilnosti naših podjetij. Slovenska podjetja hitro uvajajo inovacije, razvijajo nišne rešitve in se uspešno povezujejo z velikimi svetovnimi podjetji. Pomembna konkurenčna prednost Slovenije je široka baza visokotehnoloških podjetij iz različnih sektorjev, ki obrambni industriji lahko zagotavljajo zanesljivo dobaviteljsko verigo, prilagodljivo podporo in celovite rešitve,« pojasnjujejo na agenciji.

V tej dodajajo, da je za slovensko obrambno industrijo pomembna tako vključenost v segmente evropske obrambne industrije kot zagotavljanje samozadostnosti in samopreskrbe domačih potreb na določenih segmentih ter seveda tudi prodor slovenskih izdelkov na tretje trge. Priložnosti so tudi v vključevanju v evropske obrambne projekte, pri čemer se zahteva povezovanje manjših, inovativnih dobaviteljev v večje sisteme.

»Obrambna industrija ni omejena na en sam ozek segment, ampak se močno prepleta z različnimi gospodarskimi panogami – od metalurgije, IKT, elektronike, mobilnosti pa vse do medicine in drugih področij. Izdelki, razviti v teh panogah, imajo pogosto večnamensko uporabo, kar odpira številne priložnosti tudi za slovenska podjetja. Ta lahko svoje rešitve prilagodijo ter jih umestijo tudi v obrambno-industrijski ekosistem,« še dodajajo.

Sejmi in dnevi obrambne industrije

Predstavitev slovenske obrambne industrije na sejmu vojaške industrije Idex v Abu Dhabiju Foto Spirit

Na vprašanje o podpori Spirita tem podjetjem, v agenciji navajajo skupinske nastope na mednarodnih sejmih obrambne industrije, organizacijo tematskih dnevov obrambne industrije z mednarodno uveljavljenimi podjetji, kot je Thales, in tudi z državami, denimo Nemčijo, Francijo in Združenim kraljestvom. »Podporo smo ponudili tudi zagonskim podjetjem in scaleupom s tega področja ter objavili javno povabilo, da brezplačno predstavijo svoje tehnologije dvoje rabe na specializiranih sejmih, na primer na sejmu Sidec prihodnji mesec v Celju.«

Sofinanciramo tudi individualne sejemske nastope podjetij, zagotavljamo podporo pri vključevanju v globalne verige vrednosti ter povezovanje s tujimi partnerji prek ekonomskih svetovalcev in tujih poslovnih mrež. Ne nazadnje pa ponujamo tudi finančne spodbude za njihove izvozne aktivnosti, še naštevajo.

»Za najkoristnejše oblike pomoči za podjetja so se v praksi izkazale sejemske predstavitve v tujini, forumi B2B in poslovne delegacije, ki omogočajo neposreden stik s potencialnimi partnerji. Ključno podporo predstavljajo tudi finančne spodbude za izvozne aktivnosti ter institucionalna pomoč pri vzpostavljanju povezav z globalnimi trgi. Poseben pomen ima še podpora inovativnim in visokotehnološkim podjetjem, ki sicer niso neposredno del obrambne industrije, vendar s svojimi rešitvami lahko vstopijo v ta sektor ter pripomorejo k njenemu razvoju,« sklenejo na Spiritu.