  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Slovenska proizvodnja je sedma najbolj robotizirana na svetu. FOTO: Uroš Hočevar
    Galerija
    Slovenska proizvodnja je sedma najbolj robotizirana na svetu. FOTO: Uroš Hočevar
    Nejc Gole
    1. 9. 2025 | 05:00
    4:37
    A+A-

    Umetno inteligenco uporablja dobra petina podjetij. V primerjavi z evropskim povprečjem so slovenska podjetja pri tem zelo uspešna. A pozor: skoraj tri četrtine jih navaja, da imajo pri digitalni preobrazbi poslovanja težave.

    Med letoma 2023 in 2024 se je uporaba orodij umetne inteligence v podjetjih podvojila; lani jih je uporabljajo 21 odstotkov podjetij z 10 ali več zaposlenimi, kažejo podatki državnega statističnega urada. UI uporablja 60 odstotkov velikih podjetij, 23 odstotkov sred­nje velikih in 19 odstotkov malih.

    »Čeprav so slovenska podjetja pri uporabi umetne inteligence v proizvodnih procesih uspešna, je prehod iz industrije 3.0 v industrijo 4.0, to je vključitev tehnologij in podatkovno podprtega poslovanja podjetij, še naprej velik izziv. Ključna pomanjkljivost na področju digitalizacije se nanaša na prehod na podatkovno podprto poslovanje podjetij, ki ni pomembno le z vidika učinkovitosti poslovanja, temveč tudi za razvoj novih pro­izvodov in še zlasti poslovnih modelov. Na tem področju so velika podjetja v primerjavi z državami EU le povprečna, mala in srednje velika pa zaostajajo tudi za primerljivimi podjetji v višegrajskih državah. Obvladovanje podatkov je prvi pogoj tudi za povezovanje različnih tehnologij, kar je ključno za pospeševanje rasti produktivnosti, s čimer imajo slovenska podjetja težave,« ugotavljajo v Uradu za makroekonomske analize in razvoj. »So pa slovenska podjetja, predvsem velika in mala, zelo uspešna pri uporabi umetne inteligence, kjer dosegajo četrto in sedmo mesto v EU. Tudi v tem primeru je uporaba umetne inteligence vezana predvsem na optimizacijo proizvodnih procesov, pri čemer Slovenija le minimalno zaostaja za vodilno Finsko, medtem ko je pri avtomatizaciji procesov in odločanja z umetno inteligenco v povprečju EU.«

    Infografika: Delo
    Infografika: Delo

    Po podatkih Sursa 13 odstotkov podjetij uporablja tehnologije UI za zaščito in varno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, 8 odstotkov za organizacijo poslovne administracije ali uprav­ljanje podjetja, 7 odstotkov za trženje in prodajo, 6 odstotkov v proizvodnih ali storitvenih procesih, 5 odstotkov v računovodstvu, za nadzor ali upravljanje financ, 4 odstotki za raziskovalno-razvojno (RRD) in inovacijsko dejavnost ter 3 odstotki v logistiki.

    Tri četrtine podjetij, ki uporabljajo tehnologije UI, je kupilo komercialno programsko opremo ali sistem UI. Za 40 odstotkov podjetij so jo razvili ali prilagodili potrebam podjetja zunanji izvajalci, v 36 odstotkih podjetij so komercialno programsko opremo ali sistem prilagodili njihovi zaposleni, v 26 odstotkih podjetij pa so zaposleni prilagodili odprtokodno programsko opremo ali sistem UI. V 15 odstotkih podjetij so programsko opremo ali sistem UI razvili sami.

    Zaradi skromnega zavedanja o pomenu digitalizacije se podjetja tovrstne preobrazbe ne lotevajo sistemsko.

    Digitalna preobrazba čedalje manj pomembna

    S težavami pri digitalni preobrazbi poslovanja se spoprijema 71 odstotkov podjetij. Kot najpogostejšo težavo navajajo pomanjkanje ustreznega kadra ali znanja (48 odstotkov), s 37 odstotki sledi pomanjkanje finančnih sredstev. Čeprav ima vedno več podjetij težave z digitalno preobrazbo, je ta zanje čedalje manj pomembna. Delež slovenskih podjetij, ki menijo, da digitalna preobrazba zanje ni bistvena za uspešno poslovanje, se namreč povečuje: med malimi podjetji je bilo leta 2024 takšnih 53 odstotkov, kar je štiri odstotne točke več kot leta 2021, med sred­nje velikimi 51 odstotkov in kar 18 odstotnih točk več kot leta 2021, med velikimi pa četrtina oziroma 6 odstotnih točk več. »Zaradi skrom­nega zavedanja o pomenu digitalizacije se podjetja tovrstne preobrazbe ne lotevajo sistemsko, saj delež podjetij z digitalno strategijo v letu 2024 ostaja na ravni iz leta 2021 – 17 odstotkov,« ugotav­ljajo v Umarju.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Digitalizacija

    Pasti rabe umetne inteligence

    Orodja umetne inteligence ne morejo magično spremeniti poslovanja, to lahko doseže le pravilno ukrepanje
    Miran Varga 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trg:

    Resna tekma za nafto 21. stoletja

    Čipi so strateško orožje, okoli katerega se bo oblikovala prihodnja razporeditev moči.
    30. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    umetna inteligencapodjetjadigitalizacijaSvet IKT

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Satira o podnebnih spremembah v dveh Evropah

    Ko prvega septembra pade pol metra snega

    Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 1. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uporaba umetne inteligence:

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Nejc Gole 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Uporaba umetne inteligence:

    Slovenska podjetja v evropskem vrhu

    Skoraj tri četrtine podjetij se pri digitalni preobrazbi poslovanja spopada s težavami.
    Nejc Gole 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    Microsoftova knjiga naročil napoveduje zdravo rast

    Prihodki in marže bodo rasli zaradi prehoda strank na oblačne storitve, ki dosegajo višje marže kot prodaja fizične programske opreme.
    1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo