Slovenska podjetja v evropskem vrhu

Umetno inteligenco uporablja dobra petina podjetij. V primerjavi z evropskim povprečjem so slovenska podjetja pri tem zelo uspešna. A pozor: skoraj tri četrtine jih navaja, da imajo pri digitalni preobrazbi poslovanja težave.

Med letoma 2023 in 2024 se je uporaba orodij umetne inteligence v podjetjih podvojila; lani jih je uporabljajo 21 odstotkov podjetij z 10 ali več zaposlenimi, kažejo podatki državnega statističnega urada. UI uporablja 60 odstotkov velikih podjetij, 23 odstotkov sred­nje velikih in 19 odstotkov malih.

»Čeprav so slovenska podjetja pri uporabi umetne inteligence v proizvodnih procesih uspešna, je prehod iz industrije 3.0 v industrijo 4.0, to je vključitev tehnologij in podatkovno podprtega poslovanja podjetij, še naprej velik izziv. Ključna pomanjkljivost na področju digitalizacije se nanaša na prehod na podatkovno podprto poslovanje podjetij, ki ni pomembno le z vidika učinkovitosti poslovanja, temveč tudi za razvoj novih pro­izvodov in še zlasti poslovnih modelov. Na tem področju so velika podjetja v primerjavi z državami EU le povprečna, mala in srednje velika pa zaostajajo tudi za primerljivimi podjetji v višegrajskih državah. Obvladovanje podatkov je prvi pogoj tudi za povezovanje različnih tehnologij, kar je ključno za pospeševanje rasti produktivnosti, s čimer imajo slovenska podjetja težave,« ugotavljajo v Uradu za makroekonomske analize in razvoj. »So pa slovenska podjetja, predvsem velika in mala, zelo uspešna pri uporabi umetne inteligence, kjer dosegajo četrto in sedmo mesto v EU. Tudi v tem primeru je uporaba umetne inteligence vezana predvsem na optimizacijo proizvodnih procesov, pri čemer Slovenija le minimalno zaostaja za vodilno Finsko, medtem ko je pri avtomatizaciji procesov in odločanja z umetno inteligenco v povprečju EU.«

Infografika: Delo

Po podatkih Sursa 13 odstotkov podjetij uporablja tehnologije UI za zaščito in varno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, 8 odstotkov za organizacijo poslovne administracije ali uprav­ljanje podjetja, 7 odstotkov za trženje in prodajo, 6 odstotkov v proizvodnih ali storitvenih procesih, 5 odstotkov v računovodstvu, za nadzor ali upravljanje financ, 4 odstotki za raziskovalno-razvojno (RRD) in inovacijsko dejavnost ter 3 odstotki v logistiki.

Tri četrtine podjetij, ki uporabljajo tehnologije UI, je kupilo komercialno programsko opremo ali sistem UI. Za 40 odstotkov podjetij so jo razvili ali prilagodili potrebam podjetja zunanji izvajalci, v 36 odstotkih podjetij so komercialno programsko opremo ali sistem prilagodili njihovi zaposleni, v 26 odstotkih podjetij pa so zaposleni prilagodili odprtokodno programsko opremo ali sistem UI. V 15 odstotkih podjetij so programsko opremo ali sistem UI razvili sami.

Zaradi skromnega zavedanja o pomenu digitalizacije se podjetja tovrstne preobrazbe ne lotevajo sistemsko.

Digitalna preobrazba čedalje manj pomembna

S težavami pri digitalni preobrazbi poslovanja se spoprijema 71 odstotkov podjetij. Kot najpogostejšo težavo navajajo pomanjkanje ustreznega kadra ali znanja (48 odstotkov), s 37 odstotki sledi pomanjkanje finančnih sredstev. Čeprav ima vedno več podjetij težave z digitalno preobrazbo, je ta zanje čedalje manj pomembna. Delež slovenskih podjetij, ki menijo, da digitalna preobrazba zanje ni bistvena za uspešno poslovanje, se namreč povečuje: med malimi podjetji je bilo leta 2024 takšnih 53 odstotkov, kar je štiri odstotne točke več kot leta 2021, med sred­nje velikimi 51 odstotkov in kar 18 odstotnih točk več kot leta 2021, med velikimi pa četrtina oziroma 6 odstotnih točk več. »Zaradi skrom­nega zavedanja o pomenu digitalizacije se podjetja tovrstne preobrazbe ne lotevajo sistemsko, saj delež podjetij z digitalno strategijo v letu 2024 ostaja na ravni iz leta 2021 – 17 odstotkov,« ugotav­ljajo v Umarju.