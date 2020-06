Slovenska podjetniška projekta v lov za evropsko nagrado

Številni investitorji se zanimajo za vlaganje v Sloveniji Preberite še:

Ljubljana – Slovenijo bosta letos na natečaju za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva zastopala dva projekta, in sicer čezmejna platforma podjetniških dejavnosti festINNO - festival Inovativnosti, ki ga izvaja Fakulteta za management s partnerji ter projekt Slepota ni ovira za podjetništvo »Odgovorno in odprto podjetništvo«, ki ga izvaja Primorski tehnološki park.Natečaj poteka dvostopenjsko, in sicer je na prvi stopnji javna agencija Spirit Slovenija kot nacionalni koordinator do 5. junija zbirala prijave na nacionalni ravni. Najbolje ocenjene prijave bodo poslane na Evropsko komisijo, kjer bo tamkajšnja strokovna komisija do novembra ocenila vse prispele prijave. Najboljše pa bodo nagrajene z Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva. Nagrade bodo podeljene na prireditvi v okviru evropskega srečanja malih in srednje velikih podjetij, ki bo potekalo novembra v Berlinu, so sporočili iz Spirita.Letos se je na natečaj za evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva, ki je namenjen spodbujanju podjetništva na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, prijavilo pet slovenskih projektov. »Vsi predstavljajo pomemben podjetniški doprinos za lokalno, regionalno in nekateri tudi nacionalno gospodarstvo. Dve prijavi po svoji vsebini, izvirnosti, vplivu, prenosljivosti v druga okolja in odmevnosti izstopata, zato se je Spirit Slovenija odločil, da ju predlaga za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva,« so še zapisali.Projekt festINNO - festival Inovativnosti, ki ga izvaja Fakulteta za management s partnerji, je prepoznaven kot regijska, čezmejna platforma za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških dejavnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, zainteresirane javnosti, gospodarstva in načrtovalcev politik podpore podjetništva. Pa tudi kot mesto snovanja novih idej, ukrepov in projektov za preboj in ohranjanje konkurenčnosti regije, navajajo v Spiritu.Drugi predlagani projekt pa je Slepota ni ovira za podjetništvo »Odgovorno in odprto podjetništvo«, ki ga izvaja Primorski tehnološki park. Cilj projekta je, da slepim in slabovidnim omogoči razvoj kompetenc podjetnosti. S tem jim namreč izboljša zaposlitvene možnosti ali podpre pri odločitvi za podjetniško kariero.