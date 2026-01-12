Energetska odvisnost ovira tehnološki razvoj Slovenije

Podatkovni centri zahtevajo ogromno poceni elektrike, ki jo omogočajo obnovljivi viri. Slovenska proizvodnja elektrike lani opazno manjša.

Če se hoče Slovenija prebiti med države z višjo dodano vrednostjo in pritegniti visokotehnološke dejavnosti, bo morala opazno spremeniti načrte na področju energetike in spodbuditi investicije v proizvodne vire električne energije. Lani je Slovenija, ob odsotnosti novih naložb, utrpela tretji največji padec proizvodnje elektrike v EU in postaja vse močneje uvozno odvisna. Podnebni prehod po eni strani izboljšuje energetsko učinkovitost, a to ne pomeni manjše porabe vseh virov energije, ampak predvsem preusmeritev od fosilnih goriv k učinkovitejši električni energiji, ki jo je povrhu vsega mogoče pridobivati tudi iz obnovljivih virov. Vendar pa podnebni prehod ni edini dejavnik, ki bo v prihodnjih letih prispeval k rasti povpraševanja po električni energiji. V svetu se namreč poraba te ...