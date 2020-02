Slovenska stopnja inflacije januarja že nad ciljem ECB

Ljubljana - Cene življenjskih potrebščin so bile v januarju 2020 na letni ravni v povprečju za 2,1 odstotka višje, na mesečni ravni pa za 0,9 odstotka nižje. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve hrane, na mesečno deflacijo pa so najbolj vplivale zimske razprodaje obleke in obutve, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

Precej dražji hrana, gorivo, stanovanjske storitve, zavarovanja

Cene storitev so se v enem letu zvišale v povprečju za 2,6 odstotka, cene blaga pa za 1,8 odstotka, pri čemer so se cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga zvišale (za 3,1 oz. 0,6 odstotka), medtem ko so se cene trajnega blaga znižale (za 1,7 odstotka).



Še bolj podroben statistični vpogled pokaže, da je k letni inflaciji največ, 0,6 odstotne točke, prispevala 3,7-odstotna podražitev prehrambenih proizvodov. Po 0,4 odstotne točke so k dvigu letne ravni cen prispevali dražji naftni derivati (cene goriv in maziv so se zvišale za 7,7 odstotka, cene tekočih goriv za 10,4 odstotka), dražje blago in storitve iz skupine stanovanje (predvsem 8,8-odstotno zvišanje cen oskrbe z vodo in raznimi storitvami v zvezi s stanovanjem) ter dvig cen raznovrstnega blaga in storitev, med katerimi se je zavarovanje podražilo za kar sedem odstotkov.



Stopnja letne inflacije pri nas tako že presega inflacijski cilj Evropske centralne banke, ki predvideva letno rast cen, ki je blizu, a pod dvema odstotkoma.