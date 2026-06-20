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    Slovenska vodja, ki ima v svoji ekipi že pet poimenski AI-agentov

    Koga bodo slovenska podjetja, ki umetno inteligenco že pospešeno uvajajo, v prihodnosti še zaposlovala?
    Okrogla miza, na kateri so sodelovali Rinalda Klemenčič (NLB), Janja Kolenc (A1 Slovenija), Živa Deu (Atlantic Grupa), Martin Možina (Mercator), Gregor Knafelc (Delo) in Miha Kranjc (Prosecco 37). Razprava je osvetlila konkretne izkušnje velkih podjetij pri uvajanju umetne inteligence Foto Zavoda Ai-d,
    Galerija
    Okrogla miza, na kateri so sodelovali Rinalda Klemenčič (NLB), Janja Kolenc (A1 Slovenija), Živa Deu (Atlantic Grupa), Martin Možina (Mercator), Gregor Knafelc (Delo) in Miha Kranjc (Prosecco 37). Razprava je osvetlila konkretne izkušnje velkih podjetij pri uvajanju umetne inteligence Foto Zavoda Ai-d,
    Pija Kapitanovič
    20. 6. 2026 | 10:03
    7:21
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    Umetna inteligenca v velikih podjetjih ni več eksperiment. V NLB jo uporablja že 2500 zaposlenih, v A1 Slovenija jo vključujejo v izobraževanje vseh ekip, v Atlantic Grupi so ustanovili poseben AI Council, v Mercatorju pa z njo optimizirajo vse od logistike do priprave promocijskih katalogov.

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    Učitelj opozarja: Brez umetne inteligence iz otrok ne bomo naredili inovatorjev

    A čeprav je bila tehnologija v središču razprave na okrogli mizi o umetni inteligenci v slovenskih podjetjih, ki jo je organiziral Zavod AI-D so sogovorniki največ pozornosti namenili ljudem. Prav zaposleni, njihova pripravljenost na spremembe in kultura podjetja postajajo ključni dejavniki uspeha pri uvajanju umetne inteligence.

    »Bolj kot je podjetje tehnološko, digitalno in AI, večja je potreba po človeški plati,« je poudarila Janja Kolenc, vodja upravljanja izkušnje zaposlenih v A1 Slovenija. Po njenem mnenju je uspeh digitalne transformacije v veliki meri odvisen od organizacijske kulture, ki zaposlenim omogoča eksperimentiranje, sodelovanje in prevzemanje odgovornosti.

    Evropa ostaja odvisna od ameriških velikanov

    Razpravo je odprlo vprašanje evropske tehnološke suverenosti. Povod je bil nedavni primer, ko je bil dostop do enega najnaprednejših modelov umetne inteligence nenadoma omejen, kar je znova opozorilo na odvisnost Evrope od ameriških tehnoloških podjetij.

    Gregor Knafelc, svetovalec in pomočnik odgovornega urednika Dela, je dogajanje umestil v širši kontekst razvoja umetne inteligence v zadnjih letih.

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    Od igrač do dvigal: kje bo umetna inteligenca pod najstrožjim nadzorom

    »To je zgodba o prevladi Amerike nad preostalim svetom,« je dejal. Po njegovem mnenju se je od leta 2019 naprej pokazalo, da o razvoju umetne inteligence ne odločajo več zgolj tehnološka podjetja, temveč tudi države z geopolitično močjo.

    Kolenc je opozorila, da mora biti dogodek opozorilo tudi za evropska podjetja. »To je opomnik za vse nas, da razvijamo svoje sisteme, svoje znanje in da čim več tveganj predvidimo vnaprej.«

    Čeprav Evropa zaostaja pri proizvodnji čipov in računski infrastrukturi, sogovorniki menijo, da lahko konkurenčnost gradi predvsem na znanju.

    Živa Deu, vodja digitalne strategije v strateški poslovni enoti namazi pri Atlantic Grupi, je poudarila, da podjetje veliko vlaga v izobraževanje zaposlenih in razvoj notranjih kompetenc.

    »Naše uradno orodje je Copilot, vendar je najpomembnejši cilj, da se ljudje izobražijo. Če bo nek model izginil in bomo uporabljali drugega, to ne bo tako problematično, kot če zaposleni s temi tehnologijami ne bi imeli nobenega stika.«

    V Atlantic Grupi so zato ustanovili AI Council, v katerem sodelujejo predstavniki različnih poslovnih funkcij, umetno inteligenco pa uvajajo prek internih akademij in sistematičnega usposabljanja zaposlenih.

    Podobno razmišljajo tudi v NLB. »Eksponenten je razvoj umetne inteligence, eksponenten mora biti tudi način, kako se učimo,« je dejala Rinalda Klemenčič, strokovnjakinja za podatke, umetno inteligenco in digitalno transformacijo.

    V NLB imajo že 200 AI ambasadorjev

    V banki so oblikovali mrežo približno 200 tako imenovanih ambasadorjev umetne inteligence, ki pomagajo sodelavcem pri uporabi novih orodij. »To so zaposleni, ki obožujejo nove tehnologije in jim ni težko sesti k sodelavcu ter pomagati pri uporabi umetne inteligence,« je pojasnila Klemenčičeva.

    »Če bi danes izbiral sodelavce, bi najprej vprašal, ali berejo. Če človek ne zmore prebrati dveh strani kakovostnega besedila, imamo problem,« je poudaril Gregor Knafelc.  FOTO: Voranc Vogel
    »Če bi danes izbiral sodelavce, bi najprej vprašal, ali berejo. Če človek ne zmore prebrati dveh strani kakovostnega besedila, imamo problem,« je poudaril Gregor Knafelc.  FOTO: Voranc Vogel

    Po njenih besedah imajo v skupini okoli 8000 zaposlenih, ambasadorji pa predstavljajo približno 2,5 odstotka zaposlenih, delež, ki po teorijah uvajanja inovacij predstavlja zgodnje inovatorje in pogosto odloča o uspehu sprememb.

    V NLB se hkrati zavestno izogibajo odvisnosti od enega samega ponudnika umetne inteligence. »Ne biti odvisen od enega, ki je trenutno najboljši, je naše vodilo.«

    Ena zanimivejših ugotovitev razprave je bila, da umetna inteligenca ne spreminja le dela zaposlenih, temveč tudi vlogo vodij. Kolenc je opozorila, da imajo vodje pri uvajanju umetne inteligence pomembnejšo vlogo kot kadarkoli prej. Raziskave po njenih besedah kažejo, da ekipe hitreje sprejemajo spremembe tam, kjer vodje delujejo kot ambasadorji novih praks.

    Poleg ljudi vodi tudi AI-agente

    Deu pa meni, da se bo vloga vodje v prihodnjih letih bistveno spremenila. »Vodja prihodnosti bo vodil žive ljudi in na drugi strani orkester AI-agentov.« Sama si je, kot je opisala, že ustvarila lasten »AI workforce« oziroma skupino agentov, ki ji pomagajo pri različnih nalogah. Agenti imajo lastna imena in svoje zadolžitve.  Profesor Ethan Mollick, kot je v razpravi spomnila Deu,  že dlje časa zagovarja koncept »AI co-workers« oziroma digitalnih sodelavcev, ki prevzemajo posamezne funkcije v organizaciji. Namesto enega chatbota posameznik uporablja več specializiranih agentov, enega za raziskovanje, drugega za analizo podatkov, tretjega za pripravo osnutkov, četrtega za kritično presojo in petega za projektno koordinacijo.

    Čeprav podjetja poročajo o prihrankih časa in večji učinkovitosti, sogovorniki opozarjajo, da sama produktivnost ne zagotavlja konkurenčne prednosti.

    V Mercatorju denimo merijo učinke umetne inteligence pri posameznih poslovnih procesih. Martin Možina, specialist za umetno inteligenco in podatkovno znanost, je opisal primer preverjanja podatkov v promocijskih katalogih, kjer je umetna inteligenca bistveno zmanjšala potrebo po ročnem delu zaposlenih.

    A vprašanje, kako natančno izmeriti donosnost naložb v umetno inteligenco, ostaja odprto. V A1 Slovenija zato letos kot enega ključnih kazalnikov spremljajo predvsem stopnjo izobraževanja zaposlenih in uspešnost vodij pri uvajanju novih znanj.

    Koga bodo podjetja zaposlovala?

    Ob koncu razprave so se sogovorniki dotaknili še prihodnosti dela. Kolenc je poudarila, da bodo podjetja potrebovala predvsem ljudi, ki se ne bodo nehali učiti, ki bodo prevzemali odgovornost in znali sodelovati z drugimi.

    Klemenčičeva je izpostavila pomen povezovanja izkušenj starejših in tehnološke spretnosti mlajših generacij, zato v NLB pripravljajo programe obratnega mentorstva. Knafelc pa je opozoril na kompetenco, ki je umetna inteligenca ne more nadomestiti. »Če bi danes izbiral sodelavce, bi najprej vprašal, ali berejo. Če človek ne zmore prebrati dveh strani kakovostnega besedila, imamo problem.«

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