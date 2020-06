Slovensko gospodarstvo lani z več kot 4,6 milijarde čistega dobička

Ljubljana – Slovenske gospodarske družbe so v letu 2019 poslovale uspešneje kot leto prej in ustvarile za dobrih 4,6 milijarde evrov čistega dobička, desetino več kot predlanskim. Tudi neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za pet odstotkov na 46.752 evrov, a je ta rast dvakrat prepočasna, da bi lahko dohiteli razvitejše države. Dobro pa je, da je dodana vrednost rasla hitreje od rasti plač, kar kaže, da imamo vse boljše gospodarske družbe, ki se zavedajo pomena naložb, ugotavljajo na Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).



Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za 2019, so poleg čistega dobička in dodane vrednosti povečali tudi število zaposlenih (na skoraj 520.000), prihodke (na skoraj 104 milijarde evrov) in prihodke na tujem trgu (na dobrih 43 milijard evrov), skupaj pa so ustvarili za dobrih 24 milijard evrov dodane vrednosti, za desetino več kot leto prej, ugotavljajo na Ajpesu.



Lani se je povečala tudi povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega, ki je znašala 1714 evrov in bila realno za 1,9 odstotka višja kot leto prej. Kar zadeva plačilno disciplino, je bila lani boljša, plačilno nesposobnih je bilo 3660 pravnih oseb, za tri odstotke manj kot leto prej.

Letos skokovit porast blokiranih računov

Podatki za letos kažejo, kako se izredne razmere odražajo na poslovanju družb: v marcu je bil že prisoten velik pesimizem samostojnih podjetnikov, v aprilu pa tudi gospodarskih družb, maja pa se je spet povečal optimizem, predvsem pri gospodarskih družbah, bistveno manj pa pri samostojnih podjetnikih.



Register transakcijskih računov tako kaže, da je bilo maja blokiranih 3391 računov, junija, ko so se že začeli izvajati sodni in pravni postopki, pa na Ajpesu beležijo že kar 54 701 blokiranih transakcijskih računov. To pa pomeni, da ima zdaj blokiran račun približno 20 odstotkov poslovnih subjektov, je povedala direktorica Ajpesa Mojca Kunšek.