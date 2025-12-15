Kako bodo Slovenske železnice porabile novih (skoraj) sto milijonov?

Družba SŽ – Potniški promet je danes s Siemensom podpisala pogodbo za nakup štirih električnih večsistemskih lokomotiv in z madžarskim podjetjem Magyar vagon pogodbo za nakup 20 potniških vagonov. Te bodo priključili k voznemu parku 72 že dobavljenih novih potniških garnitur.

Direktor SŽ – Potniški promet Miha Butara je povedal, da bodo nova vozila omogočila uresničitev cilja, da v treh oziroma štirih letih postanejo glavna prestopna točka med jugovzhodno ter zahodno in severno Evropo in izboljšajo izkušnjo v potniškem prometu.

Posel je vreden 97 milijonov evrov. Sofinanciranje je iz podnebnega sklada zagotovilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, in sicer 44 milijonov evrov za vagone za mednarodni promet, medtem ko so prej namenili že 126 milijonov evrov za vlake za slovenski javni potniški promet, je povedal minister Bojan Kumer.