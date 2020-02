Slovenske železnice so komu lahko tudi zgled

Železnice v lasti Republike Srbske, srbske entitete v Bosni in Hercegovini (BiH), so sredi postopka preoblikovanja trčile ob nasprotovanje sindikatov. Preoblikovanje na dve ločeni podjetji, infrastrukturni in prevozniški del, kot so si ga zamislili v vodstvu Republike srbske, je po trditvah sindikalistov katastrofalno slabo za podjetje in njegove zaposlene.Kot je za portal Srpskainfo povedal, predsednik samostojnega prometno-transportnega sindikata, sindikalisti že dalj časa svarijo, da model prestrukturiranja po načrtu Svetovne banke pelje v razprodajo in posledično v razkroj podjetja.»To me spominja na položaj v Srbiji, kjer so odkrito dejali, da ta model ni dober, ampak ga bodo kljub temu uveljavili,« je dejal Marin in poudaril, da jim je namesto srbskega bliže slovenski model preoblikovanja.Kot so dejali, so železnice v Sloveniji preoblikovane v holding, kar omogoča, da so podjetja v sklopu sistema železnic ostala na neki način povezana in si lahko vzajemno pomagajo iz izgub. »Tako ima Slovenija danes ene najbolj uspešnih železnic v regiji in ene boljših v Evropi,« je dejal Marin.Marinovi nasprotniki v BiH poudarjajo, da je prepozno začel nasprotovati prestrukturiranju, ker to po modelu Svetovne banke že poteka in podjetje za ta namen že črpa skoraj 50 milijonov evrov posojila.Spomnili so ga še, da uspeh Slovenskih železnic nikakor ni povezan z modelom prestrukturiranja, ampak bolj z dejstvom, da ima to podjetje polne roke dela, zlasti s prevozom blaga iz pristanišča Koper, medtem ko Železnice Republike srbske nimajo neposredne povezave z nobenim od pristanišč, industrija v tem delu BiH pa tudi ni dovolj razvita, da bi podjetje imelo dovolj dela.Glede na zapisano je malo verjetno, da je Marin zglednost Slovenskih železnic kdaj preizkusil na svoji koži kot potnik. Zagotovo pa slovenskim uporabnikom storitev državnih železnic ostaja v tolažbo dejstvo, da se naše železnice vsaj nekomu zdijo zgledne in uspešne.