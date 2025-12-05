Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

Priznanje Rail Tourism Awards 2025, ki ga podeljujeta European Travel Commission (ETC) in Eurail, je namenjeno projektom, ki dokazujejo, da je železniški turizem lahko inovativen, družbeno odgovoren in do okolja prijazen. Slovenske železnice (SŽ) so tokrat prejele nagrado za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi za kampanjo Sejemo sončno prihodnost, ki je strokovno javnost prepričala z domiselno idejo, širokim družbenim odmevom in iskreno zgodbo o ljudeh, ki potujejo drugače. Spomnimo, da so SŽ lansko leto prejele nagrado za kampanjo Vlaki nove generacije.

Prevzem nagrade je v Utrechtu potekal v okviru mednarodnega srečanja The Great Connection, kjer se vsako leto srečajo ključni evropski akterji s področja turizma, mobilnosti, urbanega razvoja, kreativnih industrij in trajnosti. Nagrado sta na prireditvi v imenu SŽ sprejeli Tanja Rotovnik, direktorica Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose pri Slovenskih železnicah, ter Tamara Sever, producentka kampanje. Kot sta povedali ob prevzemu priznanja, nagrada pripada vsem, ki so k projektu pristopili z lastnimi rokami, idejami in entuziazmom – od zaposlenih do otrok, od lokalnih skupnosti do potnikov, ki so z vlaka občudovali rumeno preprogo sončnic. Članica komisije Nicky Gardner je ob predaji nagrade poudarila, da je Slovenija edina država do sedaj, ki je prejela to nagrado dvakrat zaporedoma.

Kampanja Sejemo sončno prihodnost je strokovno žirijo v Utrechtu prepričala z domiselno idejo, širokim družbenim odmevom in iskreno zgodbo o ljudeh, ki potujejo drugače. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Ko pot z vlakom postane zgodba, ki jo vzamemo s seboj

Projekt Sejemo sončno prihodnost se je začel s preprostim vprašanjem: kako potnikom približati pomen trajnostne mobilnosti in hkrati povezati obprogovni prostor z ljudmi, ki ga živijo in oblikujejo? Ideja, ki se je po besedah idejne vodje Tanje Rotovnik rodila med jutranjo vožnjo z vlakom, je rasla skupaj s sončnicami, ki so kmalu postale njen simbol. Svetla barva, trdna stebla, odprta cvetova, ki se obračata k soncu. Vse to je ustvarilo močno vizualno in emocionalno sporočilo o poti, ki vodi v bolj zeleno prihodnost.

Letošnji prejemniki priznanj Rail Tourism Awards 2025 FOTO: ETC/Slovenske železnice

Rotovnikova opisuje začetek zgodbe osebno in neposredno: »Verjamem, da se najboljše ideje rodijo na vlaku, ko imaš čas za razmislek. Tako je nastala misel o projektu, ki bi ljudem približal trajnostno mobilnost na nevsiljiv, a doživljajsko močan način.« Ob tem dodaja, da je kampanja rasla spontano, organsko, kot rastlina, ki sprva zraste iz semena, nato pa postane polje, ki ga ni mogoče spregledati.

Pri sejanju sončnic so pomagali tudi otroci (na fotografiji utrinek iz Osluševcev). FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Sončnice, ki povezujejo kraje, generacije in vrednote

Prvo seme je na plodna tla padlo na svetovni dan čebel, 20. maja, ko so sončnice začeli sejati ob progah v Grosupljem in Ivančni Gorici. Tam je bila postavljena osnova, ki je kmalu prerasla v vseslovenski projekt. Sledile so jima občine Ormož, Dol pri Ljubljani, Šmartno ob Paki, Velenje, Ljubljana, Medvode, Bohinj, Celje in Laško, ob podpori lokalnih skupnosti, vrtcev, šol, čebelarskih in turističnih društev ter prebivalcev. Posebno vlogo so imeli otroci, ki so s pesmijo, plesom in svojimi rokami sejali sončno prihodnost.

Do poletja je ob slovenskih železniških koridorjih zacvetelo na tisoče sončnic. Pogled z vlaka se je spremenil: namesto puste sivine je potnike čakal pogled na neskončna polja sončnic. Ob jesenskem vrhuncu cvetenja je to sovpadlo z Evropskim tednom mobilnosti, kar je kampanjo umestilo v širši evropski diskurz o potovanjih, ki nimajo le cilja, temveč tudi sporočilo.

Slovenske železnice so iz Utrechta prinesle nagrado, ki nosi težo, simbol in vizijo. Potrditev, da se rast včasih začne z enim samim semenom.

Producentka projekta Tamara Sever poudarja prav ta trenutek neposrednega vpliva na ljudi: »Ponosni smo, da so ljudje projekt sprejeli in da se je zgodba dotaknila številnih src. Kraji ob tirih so postali živahnejši, čebelam prijaznejši in bolj naši.« Ko opisuje odzive prebivalcev, ne govori o številkah, temveč o svetlobi v očeh, ko so sončnice prvič zacvetele tam, kjer jih prej ni bilo.

Nagrada je šla tudi v Slovenijo FOTO: Slovenske železnice

Slovenija na evropskem zemljevidu trajnostne mobilnosti

Da gre za več kot estetski projekt, potrjuje dejstvo, da je Sejemo sončno prihodnost Evropska komisija uvrstila med najbolj regenerativne turistične prakse v Evropi. To pomeni, da projekt okolje ne zgolj ohranja, temveč ga aktivno obnavlja, krepi biodiverziteto in odpira prostor za nove opraševalce. S tem Slovenske železnice postajajo del evropskega diskurza o mobilnosti, ki ne obremenjuje, temveč vrača. Januarja 2026 bo kampanja predstavljena tudi v Evropskem parlamentu v Bruslju – kot primer tega, kako lahko železnica postane simbol skupnosti in zelene vizije.

Ta uspeh je hkrati promocija Slovenije kot države, ki zna misliti trajnostno, in Slovenskih železnic kot podjetja, ki z vsakim vlakom nosi tudi del odgovornosti do prihodnjih generacij. Potovanje z vlakom tako postaja poetično, doživeto, skoraj obredno dejanje: človek se pelje skozi krajino, ki mu vrača mir, barvo in simboliko rasti.

Sončnice bodo cvetele še naprej

Nagrada iz Utrechta je potrditev, toda zgodba se tu ne konča. Slovenske železnice napovedujejo nadaljevanje projekta tudi v prihodnje, z novimi lokacijami, novimi partnerstvi in novimi priložnostmi za sodelovanje. Sončnice bodo znova zrasle ob tirih, potnikom in domačinom prinesle barvo poletja, čebelam hrano, naravi ulitek novih poligonov življenja.

Pot z vlakom bo tako ostala nekaj več kot prevoz. Ostala bo doživetje, ki teče s sončnim vetrom, migetanjem pokrajin in sporočilom, da je prihodnost lahko svetla – če jo skupaj sejemo.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice.