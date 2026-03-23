  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Pekarna Hlebček, ki jo vodi Janez Šenveter, na leto izdela okoli 25 milijonov pekovskih in drugih izdelkov za trgovine Hofer. FOTO: Hofer
    Galerija
    Promo Delo
    23. 3. 2026 | 10:14
    6:05
    A+A-

    Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato ob še večjem fokusu na lastne blagovne znamke želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.

    Sodelovanje Hoferja s Pekarno Hlebček se je začelo že ob odprtju prve trgovine v letu 2005. Prav to sodelovanje je Hlebčku v 20 letih omogočilo več kot štirikratno rast, poudari njegov direktor Janez Šenveter, ki nadaljuje uspešno zgodbo svojih staršev. V Hlebčku tradicionalno stavijo tudi na ročne spretnosti predanih pekovskih mojstrov, saj vsak dan deset ljudi osem ur plete pletenice, pove Šenveter.

    Večina pekovskih izdelkov je od slovenskih dobaviteljev

    77,5 odstotka pekovskih izdelkov v trgovinah Hofer so izdelki slovenskih dobaviteljev. Delež domačih dobaviteljev kljub temu, da je v Hoferju na voljo manj izdelkov priznanih blagovnih znamk, ostaja na enaki ravni.

    Pri Hlebčku kruh še vedno pečejo na tradicionalni šamotni podlogi, ki da neponovljiv okus, znan še iz otroštva. Recepture, ki se prenašajo skozi generacije, v pekarni nenehno nadgrajujejo z novimi spoznanji in željami potrošnikov, opisuje direktor družinskega podjetja. Njihov razvojni oddelek je zato vedno na sledi za novimi okusi, ki se prepletajo s tradicionalnimi.

    Trenutno je v trendu domači kruh in kruh z drožmi, torej »kruh s podaljšano svežino«, izpostavi sogovornik, včasih pa so bili na vrhu lestvice priljubljenosti rustikalne, bele vrste kruha, pariški kruh in koruzni hlebec.

    Stavijo na znanje in izkušnje svojih pekov

    »Smo med največjimi pekarnami v Sloveniji, a med temi smo najmanj industrializirani. Prepričani smo namreč, da sta za večjo kakovost izdelkov še vedno pomemben človek in njegovo znanje,« pojasnjuje Šenveter. Tako peki sami preverijo, ali je kruh dovolj vzhajan, vsak dan deset ljudi po osem ur plete pletenice, ki jim na koncu dodajo mak ali sezam. »Sirovka in pletenica sta popolnoma ročno delo. Na liniji sirovke je osem ljudi, ki jih ročno namakajo v sir. Zakaj? Ker smo poskušali to delati s stroji, a kakovost ni bila enaka. Nobena druga industrijska pekarna tega ne počne, a naša sirova štručka je tako dobra, da o njej vsi govorijo, in to me zelo veseli,« pove sogovornik.

    Sodelovanje že od začetka

    Hlebček s Hoferjem sodeluje od začetka, od leta 2005, in od takrat do lani so zanj pekli narezan večzrnati kruh. Trenutno so med najbolj priljubljenimi izdelki sirovka in pletenice, ki jih izdelujejo ročno.

    V Pekarni Hlebček vsak dan deset ljudi osem ur plete pletenice, ki so na voljo v trgovinah Hofer. FOTO: Hofer
    Hlebček za Hofer pripravi približno 25 milijonov pekovskih izdelkov, sendvičev, slaščic in sladoleda na leto. Ker je Hofer diskont, skupaj stremijo k najboljšemu ravnovesju med kakovostjo in dostopno ceno. Pri diskontnem trgovcu veliko stavijo na kakovost hrane in njeno varnost, pove Šenveter: »Pri tem so nepopustljivi. Ko smo začeli skupaj delati, je šel naš kruh prvič na mikrobiološke ali kemične analize. Tega standarda še danes druge trgovine nimajo.« Pojasni tudi, da ves čas potekajo razna preverjanja, da v proizvodnji ne bi delali bližnjic, kar bi lahko vplivalo na kakovost izdelkov.

    Rastejo skupaj – tudi v Avstrijo, Italijo, Švico in na Madžarsko

    Hlebček je svoje izdelke postavil že na police prve trgovine Hofer v Sloveniji. Na začetku so imeli izzive, ker jim je eden od drugih večjih trgovcev zaradi sodelovanja s Hoferjem prekinil pogodbo. »A ta poteza se je izkazala za dobro, saj od takrat naprej skupaj s Hoferjem rastemo – zrasli smo za več kot štirikrat, število zaposlenih pa se je povečalo s 60 na 220,« poudari sogovornik.

    V trgovinah Hofer je na voljo 19 različnih pekovskih izdelkov Pekarne Hlebček, deset sendvičev, 11 slaščic, dvoji piškoti in sladoled.

    Odkar Hlebček sodeluje s Hoferjem, se je število njihovih zaposlenih s 60 dvignilo na 220. FOTO: Hofer
    Ob tem so svoje izdelke prodajali tudi v druge države, kjer deluje skupina Aldi oz. Hofer, in sicer v Avstrijo, Italijo, Švico in na Madžarskem, bi si pa tega želeli še več. Sodelovanje s Hoferjem sicer opisujejo kot stabilno in fer. »Hofer nam je tudi v težjih trenutkih, med kovidom, prišel naproti s cenami, ko so se surovine podražile za 200 odstotkov,« pove Šenveter in doda, da je zanj pomembno, da sodelovanje temelji na spoštovanju in dobrih osebnih odnosih.

    Ponosni tudi na prekmursko gibanico

    Dobro sodelovanje jim omogoča tudi osnovo za razvoj novosti. Prav zdaj testirajo kar deset novih slaščic. In kako poteka uvrstitev izdelka na trgovske police? »Ko razvijemo izdelek, ga pošljemo Hoferjevim sodelavcem v nabavi. Nato ga skupaj še izboljšamo, in ko ocenimo, da je dober in bi se lahko prodajal, ga Hofer uvrsti na svoje police,« pojasni direktor Hlebčka. Med slaščicami, na katero je najbolj ponosen, izpostavi prekmursko gibanico, ki je že dolgo na voljo kupcem v trgovinah Hofer: »Pri tem se mi zdi pomembno, da v slovenskih trgovinah ponujamo avtohtone slovenske izdelke, kot je gibanica. Je sicer malenkost dražja in malo bolj nišna, a dobra in slovenska.«

    Naročnik oglasne vsebine je Hofer

    Šport  |  Kolesarstvo
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo