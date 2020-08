FOTO:Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki

Ljubljana – Kolektor Koling je v fazi podpisa pogodbe za gradnjo izvlečnega tira iz Luke Reka, vrednega 35 milijonov evrov. Gre za enega večjih projektov, ki so ga slovenska gradbena podjetja dobila v tujini. Te družbe sicer vse bolj čutijo vplive krize zaradi epidemije koronavirusa. Prihodnje poslovanje je negotovo in odvisno od obsega javnih investicij, omenjajo gradbinci.Kolektor Koling v omenjenem projektu na Hrvaškem nastopa kot glavni izvajalec del, pravi Marko Trampuž, direktor strateške prodaje v Kolektor gradbeništvu, ki obsega Kolektor Koling in Kolektor CPG: »Projekt bo obsegal rekonstrukcijo prometnih površin, ...