Slovenski preboj v elektroletalstvu

Ljubljana – Evropska agencija za varnost v letalstvu (Easa) je certificirala Pipistrelovo električno letalo Velis Electro, s čimer je to prvo električno letalo, ki je pridobilo tipski certifikat. Pipistrel je prejšnji mesec dobil tudi certifikat za elektromotor. »To pomeni, da se lahko tako letalo kot motor uporabljata v komercialne namene,« je pojasnil prvi človek Pipistrela Ivo Boscarol. Pipistrel je dokazal, da Velis Electro dosega najvišje standarde varnosti in celo presega tiste, ki so zahtevani za letala s konvencionalnim pogonom, so sporočili iz ajdovskega podjetja. »Pipistrel Velis Electro je s svojim tipskim ...