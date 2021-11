Slovenski preboj v prezračevanju

V nadaljevanju preberite:

Prezračevanje prostorov se je s pojavom epidemije covida-19 prebilo na naslovnice časnikov, o njem se veliko govori in piše, v nekaterih tujih državah se vanj celo vlaga javni denar. V Nemčiji so v zadnjem času v tehnološko prezračevanje v javnih uradih, muzejih, šolah in na fakultetah vložili več kot pol milijarde evrov.

Covid-19 je le eden od izzivov panoge, ki se ukvarja s prezračevanjem prostorov, meni Milan Kuster, direktor in lastnik slovenskega podjetja Lunos, ki že od začetka uspešno sodeluje z istoimenskim nemškim podjetjem. Precej večji izziv bo po njegovih besedah prezračiti vse energetsko sanirane objekte, pri katerih so pozabili na ustrezno prezračevanje, ki pa je ključno za kakovost bivanja.